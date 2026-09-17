Hà Nội còn 10 điểm ngập úng

Đến tối 17/9, tình trạng ngập úng tại khu vực nội thành Hà Nội đã giảm đáng kể khi thời tiết tạnh ráo và các trạm bơm đầu mối đồng loạt vận hành hết công suất.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 19h cùng ngày, toàn thành phố chỉ còn 10 điểm ngập, giảm 9 điểm so với thời điểm 15h.

Đến 19h ngày 17/9, nhiều điểm ngập nội đô đã rút nước.

Áp lực tiêu thoát nước hiện dồn chủ yếu về khu vực sông Nhuệ với 8 điểm còn ngập gồm: Ngã ba Xa La (đường 70), hầm chui dân sinh số 5 và số 6 trên Đại lộ Thăng Long, hầm chui hữu sông Nhuệ, chân cầu HH2 Dương Nội, đường Quyết Thắng, khu dân cư TDP 10P, khu nhà ở TT1 - TT2 và phố Phan Văn Trường.

Trong khi đó, khu vực sông Tô Lịch đã thông thoáng phần lớn, chỉ còn ngập cục bộ tại đường Chiến Thắng và khu Tổng cục V Bộ Công an; các điểm ngập trước đó như Đội Cấn, Giang Văn Minh, Triều Khúc đều đã rút hết nước.

Việc nước rút nhanh trong chiều tối do trời ngừng mưa cùng nỗ lực vận hành tối đa của hệ thống thoát nước. Các trạm bơm lớn như Yên Sở (chạy 20/20 tổ máy), Bắc Thăng Long – Vân Trì (4/4 tổ máy), Cổ Nhuế (4/4 tổ máy), Đồng Bông 1 (3/3 tổ máy) cùng nhiều trạm bơm tại các hầm chui đã hoạt động liên tục. Nhờ đó, mực nước trên sông Tô Lịch (đoạn Hoàng Quốc Việt) hạ từ 4,96 m xuống 4,49 m; sông Lừ, sông Sét và các hồ Giảng Võ, Kim Liên, Xã Đàn đều giảm từ 0,2 đến gần 0,5 m so với đầu giờ chiều.

Tuy nhiên, tại một số điểm tiếp nhận chính như kênh La Khê (khu vực trạm bơm Yên Nghĩa) và thượng lưu trạm bơm Cầu Bươu, mực nước vẫn ở mức cao.

Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện túc trực xuyên đêm, vớt rác khơi thông dòng chảy tại các ga thu và vận hành các trạm bơm để giải quyết triệt để các điểm ngập còn lại.