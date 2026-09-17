Hộ kinh doanh bánh mì gây ngộ độc ở Gia Lai bị phạt 100 triệu đồng

Tỉnh Gia Lai đã quyết định xử phạt 100 triệu đồng đối với hộ kinh doanh Bin Bin ở phường An Khê, liên quan tới vụ 254 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đây.

Ngày 17/9, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Bin Bin, địa chỉ 1041 Quang Trung, tổ 7, phường An Khê, liên quan tới vụ 254 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đây.

Theo quyết định, hộ kinh doanh Bin Bin do ông Nguyễn Văn Khanh làm người đại diện theo pháp luật đã có nhiều vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cụ thể, khu vực chứa đựng, kho bảo quản không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; không có đủ dụng cụ bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến.

Cơ sở còn chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh; sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hộ kinh doanh Bin Bin bị xử phạt 100 triệu đồng.

Với các vi phạm trên, hộ kinh doanh Bin Bin bị phạt tổng cộng 100 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời gian 4 tháng.

UBND tỉnh Gia Lai buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ thực phẩm đối với vi phạm; đồng thời chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng thời gian từ ngày 23-24/8, nhiều người dân đã mua và sử dụng bánh mì thập cẩm (gồm pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương, thịt heo rim) tại hộ kinh doanh Bin Bin.

Đến 17h ngày 28/8, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị là 254 người bị đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần, sốt nghi ngộ độc do ăn bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh trên.