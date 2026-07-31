Bộ Y tế: Điều tra, xử lý vụ 84 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở Lâm Đồng

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng khẩn trương điều tra nguyên nhân, điều trị người bệnh và xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

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Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương điều tra, xử lý vụ 84 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cơ sở bán bánh mì thịt nướng - pate Minh Trung, thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, sau khi ăn bánh mì tại cơ sở trên, nhiều người xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, sốt và tiêu chảy, sau đó được đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.

Để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị, bảo đảm an toàn cho người bệnh. Đồng thời, thông báo rộng rãi để những người đã ăn bánh mì tại cơ sở này và có dấu hiệu nghi ngộ độc nhanh chóng đến cơ sở y tế hoặc liên hệ trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, ngành Y tế địa phương được yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định nguyên nhân, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu phát hiện, đồng thời công khai kết quả nhằm kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương tăng cường tập huấn, tuyên truyền kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong quá trình chế biến, vận chuyển, kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Kết quả điều tra vụ việc phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp và theo dõi theo quy định.