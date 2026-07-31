Triệu tập tài xế Camry tông xe máy chở 4 người rồi tăng ga bỏ chạy

Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT Hải Phòng đã triệu tập tài xế N.Đ.T (SN 2000), người điều khiển chiếc Camry màu đen tông xe máy chở 4 người trong đêm rồi tăng ga bỏ chạy.

CLIP: Xế hộp tông xe máy chở 4 người rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngày 31/7, Phòng CSGT Hải Phòng cho biết, Đội CSGT số 2 đã triệu tập tài xế xe Camry gây tai nạn trong đêm rồi bỏ chạy vài ngày trước để xác minh, làm rõ. Người này được xác định là N.Đ.T (SN 2000, trú phường An Hải).

Kết quả xác minh thể hiện, đêm 26/7, N.Đ.T điều khiển ô tô Camry mang BKS 15A-556xx từ tổ dân phố Kiến Phong đi sang tổ dân phố Hoàng Mai (phường An Hải, TP Hải Phòng). Khi di chuyển đến trước cửa nhà số 397, ô tô bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 15K1-309xx do anh P.K.S (SN 1992) điều khiển chở theo vợ và 2 con nhỏ di chuyển hướng ngược lại.

Thời điểm xảy ra va chạm, camera giám sát an ninh ghi lại thể hiện, ô tô màu đen đâm mạnh vào xe máy di chuyển hướng ngược lại khiến cả 4 người trên xe máy bị hất văng xuống đường. Trong đó, có em nhỏ bị kẹt ở phần trước xe máy.

Tài xế N.Đ.T tại cơ quan công an.

Ngay sau đó, video ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra bức xúc với hành vi của tài xế, gây tai nạn cho 4 người trong một gia đình, trong đó có 2 em nhỏ.

Đáng chú ý, sau va chạm, tài xế đã đánh lái ô tô, lách qua xe máy, tăng ga bỏ chạy. Rất may, người đàn ông kịp thời kéo một trẻ nhỏ khỏi xe máy, ngay trước thời điểm ô tô lách qua.

Thông tin từ Đội CSGT số 2 – Phòng CSGT Hải Phòng, vụ việc rất may không gây thương tích và thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu, do tài xế điều khiển ô tô đi không đúng phần đường và không giữ nguyên hiện trường.