Người quay clip nói về vụ phát hiện dòi trong nồi gà tại tiệc tân gia

Người quay clip phản ánh có dòi trong nồi thịt gà tại tiệc tân gia ở Đắk Lắk cho biết, sau khi đăng tải video lên mạng xã hội, bản thân bị yêu cầu phải xin lỗi chủ nhà hàng. Người này cũng cho hay, cơ quan công an đã liên hệ làm việc và đề nghị giữ nguyên bài đăng cùng video gốc để phục vụ công





Đoạn clip ghi lại cảnh dòi bò trong nồi thịt gà tại tiệc tân gia.

Người quay clip nói gì về việc đăng tải video?

Ngày 31/7, trao đổi với PV Tiền Phong , chị H.T.K. (trú xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk ) cho biết, bản thân chịu áp lực sau khi đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh món thịt gà có dòi tại một tiệc tân gia.

Theo chị H.T.K., vụ việc xảy ra ngày 27/7 tại xã Ea Ktur. Trong lúc dùng bữa, nhiều người phát hiện món gà có mùi hôi. Khi kiểm tra kỹ, mọi người thấy có dòi trong đĩa gà đang được hâm nóng trên bếp.

Chị H.T.K. cho biết, ban đầu chị gọi chủ nhà hàng đến kiểm tra nhưng phía nhà hàng nói không thấy bất thường nên chị quay cận cảnh để làm bằng chứng. Khoảng 20 phút sau, nhà hàng mang hai đĩa gà khác lên thay nhưng vẫn có mùi hôi khiến nhiều người buồn nôn.

Theo chị H.T.K., trước khi đăng tải video, chị đã phản ánh trực tiếp với chủ nhà hàng và chủ tiệc tân gia. Tuy nhiên, các bên không có thái độ cầu thị nên chị quyết định đăng clip lên mạng xã hội nhằm cảnh báo người khác.

“Mục đích của tôi chỉ là cảnh báo, không phải cố tình làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ai”, chị H.T.K. nói. Chị khẳng định khi đăng tải clip không nêu tên, địa chỉ nhà hàng và cũng không cung cấp thông tin này khi có người hỏi.

Sau khi clip lan truyền, gia đình tổ chức tiệc đề nghị giải quyết nội bộ và yêu cầu chị H.T.K. xin lỗi nhà hàng. Tuy nhiên, chị cho rằng bản thân không làm sai nên không đồng ý. Chị cũng bác bỏ thông tin cho rằng mình rời địa phương để né tránh, khẳng định việc có mặt tại tỉnh Lâm Đồng là theo lịch công việc đã được sắp xếp từ trước.

Chị H.T.K. cho hay, cơ quan công an đã liên hệ làm việc và đề nghị giữ nguyên bài đăng cùng video gốc để phục vụ công tác xác minh. Chị cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Hình ảnh dòi bò trong món thịt gà.

Hoan nghênh người dân phản ánh sai phạm

Cùng ngày 31/7, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong , ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur cho biết, đã bị tạm đình chỉ hoạt động cơ sở nhà hàng lưu động liên quan vụ việc. Đối với việc xử lý vi phạm hành chính, hiện cơ quan chuyên môn đang tham mưu.

Liên quan đến người quay clip bị gây áp lực, ông Y Ngơn Niê khẳng định địa phương hoan nghênh tinh thần phát hiện, phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm. Đây là trách nhiệm của mỗi người dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, nếu người quay clip hoặc bất kỳ người dân nào bị gây áp lực, đe dọa vì phản ánh sai phạm, có thể báo trực tiếp cho ông hoặc Trưởng Công an xã. Chính quyền địa phương có trách nhiệm bảo vệ những người dám lên tiếng phản ánh các hành vi vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở nấu tiệc tân gia.

Đề nghị xử phạt, thu hồi giấy phép cơ sở nấu tiệc

Trước đó, như Báo Tiền Phong thông tin, ngày 27/7, cơ sở nhà hàng lưu động Ni Ya buôn Jung của bà H.M.B. (chủ cơ sở) nhận nấu khoảng 70 mâm tiệc cho gia đình bà H.M.N. tại buôn Kram, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk. Sau đó trên mạng xã hội xuất hiện clip dòi trong nồi gà. Ngay lập tức cơ quan chức năng địa phương vào cuộc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở còn tồn tại một số thiếu sót liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. UBND xã Ea Ktur đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Cơ quan chuyên môn đang hoàn tất hồ sơ, tham mưu UBND xã Ea Ktur xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở Ni Ya về hai hành vi (vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong chế biến, bảo quản thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) và thu hồi giấy phép kinh doanh trong thời gian cơ sở chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định.