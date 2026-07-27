Rùng mình clip nghi dòi bò lúc nhúc trong nồi thịt gà tại tiệc tân gia: Chủ dịch vụ nấu cỗ tiết lộ chi tiết bất ngờ về món ăn gặp sự cố

Đại diện dịch vụ gia chánh cho biết tiệc tân gia có khoảng 70 mâm cỗ nhưng chỉ một mâm xảy ra sự cố xuất hiện vật thể nghi là dòi trong nồi gà, đồng thời khẳng định đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nhiều con vật nghi dòi bò lúc nhúc trong nồi thịt gà tại một tiệc tân gia ở xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, đang được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người rùng mình.

Theo chia sẻ được biết, sự việc trên xảy ra tại một bữa tiệc mừng nhà mới ở xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk với 70 bàn tiệc. Những bàn tiệc này được chủ nhà đặt hàng từ dịch vụ gia chánh Ni Ya (Ami Môl), có địa chỉ tại buôn Jũng A, xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Rùng mình clip nghi dòi bò lúc nhúc trong nồi thịt gà tại tiệc tân gia

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng nếu thông tin là chính xác thì đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của thực khách cũng như uy tín của đơn vị cung cấp dịch vụ nấu tiệc.

Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ với báo Dân Việt, đại diện cơ sở cho biết, tiệc tân gia được tổ chức trong ngày 27/7 với khoảng 70 mâm cỗ, nhưng chỉ có một mâm xảy ra sự cố.

"Cả tiệc chỉ có một mâm đó thôi. Khi xem lại clip tôi cũng bất ngờ vì hình ảnh trong video nhiều hơn những gì tôi nghĩ", đại diện cơ sở nói.

Theo người này, toàn bộ gà dùng chế biến món ăn được mua trong ngày tại một điểm bán ở chợ Trung Hòa (xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk). Sau khi mua, gà được sơ chế, luộc ngay theo quy trình chế biến của cơ sở, không phải thực phẩm để qua nhiều ngày.

Đại diện cơ sở cũng cho biết dịch vụ gia chánh đã hoạt động khoảng hai năm và được cấp đầy đủ giấy phép theo quy định. Hiện cơ sở đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.