Hà Nội: Dừng hoạt động quán bò nhúng dấm bị khách tố có dòi

Chiều 6/12, liên quan đến vụ khách hàng phản ánh có dòi trong thịt bò ở quán bò nhúng dấm 999, 48 Trần Xuân Soạn, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã giao cho Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công an phường Hai Bà Trưng xác minh làm rõ.

Lực lượng chức năng có mặt trước quán bò nhúng dấm 999, 48 Trần Xuân Soạn.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Trung Kiên - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội thông tin, ngay trong sáng cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Hai Bà Trưng và lực lượng y tế đến làm việc và kiểm tra, lập biên bản, đồng thời dừng hoạt động cửa hàng trên.

Như báo Tiền Phong đưa tin, tối 5/12, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin phản ánh bên trong miếng thịt bò ở quán bò nhúng dấm trên đường Trần Xuân Soạn có dòi gây xôn xao dư luận.

Theo đó, vào tối cùng ngày, khách hàng đến quán bò nhúng dấm trên đường Trần Xuân Soạn (Hà Nội) ăn lẩu. Sau đó, họ phản ánh có dòi trong miếng thịt bò và thông báo cho phía cửa hàng. Tuy nhiên, họ cho biết đã không nhận được lời xin lỗi. Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sáng 6/12, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Duy Thông cho biết là quản lý quán bò nhúng dấm 999, số 48 Trần Xuân Soạn (Hà Nội) và xác nhận đã nắm được được phản ánh của khách hàng sử dụng đồ ăn tại quán.

Ông Thông cho biết, vào tối qua (5/12), có 2 bạn trẻ (1 nam, 1 nữ) đến cửa hàng ăn lẩu bò. Đến hơn 19h cùng ngày, nhân viên quán nhận được phản ánh trong thịt có dòi.

"Ngay sau tiếp nhận thông tin nhân viên quán đã báo cho tôi. Khi kiểm tra thì đây là "cục tật" trong thịt bò chứ không phải dòi" - ông Thông khẳng định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cửa hàng bò nhúng dấm 999 có 2 cơ sở (48 Trần Xuân Soạn và 6B Thi Sách).

Trưa cùng ngày, nhiều người đến sử dụng dịch vụ, tuy nhiên, quản lý cửa hàng thông báo tạm nghỉ 1-2 ngày với lý do "sửa chữa quán".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.