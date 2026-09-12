Tăng tốc thi công tuyến đường hơn 3.350 tỷ đồng chạy qua 3 phường ở Hà Nội

Để triển khai dự án, có khoảng 1.600 hộ dân, cùng nhiều cơ quan, tổ chức thuộc diện giải phóng mặt bằng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến công trình nhiều lần chậm tiến độ, dù một số đoạn đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.