Tài khoản Nguyễn Thị Hồng Đậm nhận được số tiền lớn 399.999.999 đồng chuyển từ Nguyễn Thị Hồng Gấm SN 1982: Lo sợ lừa đảo, người dân lập tức báo công an

Công an địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ người dân hoàn trả lai số tiền chuyển nhầm gần 400 triệu đồng.

Theo Báo Cà Mau, Công an xã Phong Thạnh (tỉnh Cà Mau) mới đây đã hỗ trợ một công dân ở địa phương hoàn trả số tiền gần 400 triệu đồng do người khác chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 14/9, tài khoản của chị Nguyễn Thị Hồng Đậm (thường trú ấp Khúc Tréo, xã Phong Thạnh) bất ngờ nhận 399.999.999 đồng từ tài khoản lạ, sau đó có một người gọi điện cho chị thông báo chuyển nhầmvà đề nghị nhận lại tiền.

Do lo ngại các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến chuyển tiền nhầm, chị Đậm không tự ý thực hiện giao dịch mà đến Công an xã Phong Thạnh trình báo.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Phong Thạnh phối hợp ngân hàng xác minh tài khoản chuyển tiền, đồng thời phối hợp Công an phường Long Khánh, TP Đồng Nai, xác minh người chuyển.

Kết quả xác định số tiền trên do chị Nguyễn Thị Hồng Phấn, sinh năm 1982, thường trú phường Long Khánh, TP Đồng Nai, chuyển nhầm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, số tiền 399.999.999 đồng được hoàn trả đầy đủ cho chị Phấn theo quy định.

Trước đó, nhiều vụ việc chuyển khoản nhầm khác trên toàn quốc đã được công an địa phương hỗ trợ người dân xác minh, hoàn trả. Cơ quan công an cũng khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản. Trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng số tiền mà cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và hoàn trả cho người chuyển theo quy định.