Vụ cha cứu con bị điện giật, cả 2 rơi xuống sông mất tích: Tìm thấy thi thể 2 cha con

Thi thể 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc cha cứu con bị điện giật, cả 2 rơi xuống sông mất tích, xảy ra tối ngày 18/9 tại cụm bè cá trên sông thuộc ấp Long Châu, xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp đã khiến dư luận xót xa.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã triển khai công tác tìm kiếm. 2 nạn nhân mất tích trong vụ việc là ông N.V.H. (41 tuổi) và con trai là N.N.H. (12 tuổi).

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, trưa 19/9, ông Dư Thanh Hưng, Chủ tịch UBND xã Long Khánh cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cha con.

Thi thể của 2 nạn nhân đã được tìm thấy vào sáng 19/9. (Ảnh minh họa/Tiền Phong)

Thi thể bé trai được tìm thấy vào sáng cùng ngày. Đến khoảng 11 giờ, thi thể người cha cũng được tìm thấy. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 20 triệu đồng để chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân.

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, tối 18/9, ông H. đang ăn cơm ở bè cá trên sông. Sau khi ăn cơm xong, người đàn ông phát hiện con trai bị điện giật nên nắm lấy tay con và cũng bị điện giật, cả 2 rơi xuống sông mất tích.

Phát hiện sự việc, vợ ông H. đã rút phích cắm điện và qua bè cá gần đó nhưng cũng bị điện giật. Lúc này, có 2 người khác có mặt tại cụm bè cá đã hỗ trợ, tích cực cứu người phụ nữ và ngắt nguồn điện. Sức khỏe người phụ nữ hiện ổn định.

Nhận được tin báo, Công an xã Long Khánh đã phối hợp lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm người bị nạn. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do khu vực xảy ra sự việc nước sâu, có nhiều bè cá liền kề.