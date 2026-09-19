Mưa lớn ở Nghệ An: Phố biến thành ‘sông’, ô tô, xe máy chết máy hàng loạt

“Chỉ cần một trận mưa lớn là khu vực đường trước nhà tôi đều bị ngập như thế này. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm có giải pháp nạo vét kênh mương, cải tạo tuyến đường để tiêu thoát nước nhanh hơn”, bà Nguyễn Thị Thu (trú phường Vinh Hưng) kiến nghị.