Người phụ nữ phải trả 4,2 tỷ đồng cho tình nhân 63 tuổi sau khi chia tay

Mâu thuẫn sau hơn một năm sống chung, ông Q. khởi kiện ra Tòa yêu cầu bà T. trả lại hơn 5 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã chấp nhận khởi kiện, buộc bà T. trả cho tình nhân 4,2 tỷ khi đã khấu trừ các khoản tiền chi phí.

Đòi người tình trả lại 5 tỷ đồng khi chia tay

Ngày 19/9, TAND khu vực 4, Hà Nội vừa ra phán quyết vụ kiện đòi tài sản giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Q. (63 tuổi, trú TPHCM) và bị đơn là bạn gái cũ Trần Thị L. T. (48 tuổi, trú Hà Nội).

Theo đơn kiện và trình bày tại tòa, sau khi vợ mất, ông Q. được người quen giới thiệu với bà T., người từng đổ vỡ hôn nhân và có 3 con riêng.

Tháng 11/2019, họ làm lễ gia tiên nhưng không đăng ký kết hôn. Ông Q. cho biết coi bà T. như vợ và đưa hết tiền lương cho bà quản lý, chi tiêu. Cuối năm 2020, hai người bàn mua căn hộ 3 phòng ngủ tại Mỹ Đình, rộng 94m2, để sau này chung sống khi ông nghỉ hưu.

Ông Q. khai đã chuyển tổng cộng khoảng 5,5 tỷ đồng cho bạn gái để mua căn hộ và hoàn thiện nội thất. Do tin tưởng, các giao dịch không ghi rõ mục đích mua nhà, căn nhà đứng tên bà T., hai bên hứa sau này sẽ bổ sung đứng tên ông Q.

Năm 2021, ông Q. nghỉ hưu, chuyển ra Hà Nội sống cùng bà T. và các con riêng của bà tại căn hộ. Hơn một năm sau, hai người chia tay do bất đồng trong cuộc sống. Ông Q. cho rằng bạn gái không chăm lo gia đình như ông kỳ vọng, thậm chí bà T. còn đề xuất mua ô tô 1,6 tỷ đồng dù ông thấy không cần thiết...

Sau khi chia tay, ông Q. yêu cầu bà hoàn trả các khoản tiền đã đưa, sau đối trừ là 5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bà T. phủ nhận nghĩa vụ trả tiền cho rằng 5,5 tỷ đồng ông Q. chuyển trong 11 lần, không giao dịch nào ghi là tiền mua căn hộ; cũng không có văn bản, tin nhắn, ghi âm chứng minh thỏa thuận này...

Bà T. cho rằng tiền ông Q. chuyển được sử dụng cho nhiều mục đích như làm ăn, đầu tư, mua đất và chi tiêu gia đình. Đồng thời, khẳng định tự chủ tài chính, căn hộ được mua bằng cả tiền tích lũy, tiền bán căn hộ riêng và ô tô Mercedes GLC 200.

Sao kê năm 2020 thể hiện tài khoản của bà T. có hơn 10 tỷ đồng tiền vào, không tính tiền từ ông Q. Căn chung cư được mua từ tiền bà thế chấp nhà riêng vay 2,1 tỷ đồng. Bà lập luận nếu đã có tiền của ông Q. thì tại sao bà còn phải thế chấp tài sản riêng để vay ngân hàng?

Ảnh minh họa.

Được tuyên trả 4,2 tỷ sau khi đối trừ các khoản chi tiêu, đầu tư thua lỗ

Khi tuyên án, HĐXX đánh giá xuất phát từ quan hệ tình cảm, hai người đã ra mắt hai bên gia đình để chính thức công khai mối quan hệ chung sống. Tuy nhiên, đến khi chấm dứt quan hệ vào tháng 5/2022, họ không thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn.

Tòa nhận định hơn 5 tỷ đồng ông Q. chuyển cho bà T. có nguồn gốc rõ ràng từ việc ông bán đất riêng TPHCM. Ngay sau khi nhận tiền bán đất, ông đã chuyển sang tài khoản ngân hàng của bạn gái, dù không ghi rõ nội dung chuyển khoản là để mua chung cư.

Nhìn nhận về lý do các nội dung chuyển tiền không được ghi chú rõ ràng là "tiền mua nhà" hay "cho vay", Tòa cho biết, các giao dịch tài chính diễn ra trong thời điểm năm 2020 – 2021 dịch Covid-19 dẫn đến các đợt giãn cách xã hội nghiêm ngặt và kéo dài tại cả Hà Nội, TPHCM. Việc này gây ra khó khăn cho giao thông, di chuyển giữa hai miền.

Theo Tòa, đây là lý do ông Q. lựa chọn phương thức chuyển khoản và trao đổi "bằng niềm tin tình cảm" thay vì lập các hợp đồng ủy quyền hay văn bản cam kết bằng giấy tờ.

Bên cạnh đó, quá trình duy trì mối quan hệ, ông Q. thể hiện rõ thiện chí và trách nhiệm đóng góp tài chính với người coi là "vợ" để lo cho cuộc sống chung, nên cần được xem xét.

Tuy nhiên, ở góc độ pháp luật tòa nhận định, cần phải đối trừ các khoản chi tiêu phát sinh trong quá trình chung sống, tức là ghi nhận cả sự đóng góp của bà T. Các khoản này gồm khoản tiền mừng thọ mẹ ông Q., tiền cỗ tết, chi phí lát gạch men sân nhà cho mẹ ông Q., chi phí làm đẹp cắt mi mắt cho con gái ông Q., hay 7 chỉ vàng bà T. mua làm quà cưới cho con gái ông Q...

Ngoài ra, HĐXX cũng ghi nhận khoản tiền 200 triệu đồng bà T. đã chuyển cho ông Q. để giải quyết công việc cá nhân.

Đối với khoản 700 triệu đồng đầu tư vào ứng dụng tài chính Aladin thua lỗ, ông Q. cho rằng đây là giao dịch cá nhân của bạn gái, mình không có nghĩa vụ gánh chịu rủi ro hay trừ vào số tiền đòi lại. Trong khi bà T. khẳng định việc đầu tư có sự đồng ý của ông Q., buộc ông phải chịu trách nhiệm đối với khoản thua lỗ.

Xét mâu thuẫn này, Tòa trích dẫn cụm từ "em trừ đi các chi phí cho mình và chơi app mất" do chính ông Q. viết trong tin nhắn đã chứng minh ông biết rõ việc bà T. sử dụng tiền để đầu tư chơi app, mà còn chủ động đưa ra phương án chấp nhận cho bà khấu trừ khoản tiền thua lỗ này ra khỏi số tiền ông chuyển cho bà. Từ đó, Tòa xác định cần trừ 700 triệu đồng này vào số tiền bà T. phải trả lại.

HĐXX đã tuyên chấp nhận một phần khởi kiện của ông Q, xác định tổng tiền ông chuyển cho bà T. là khoảng 5,9 tỷ trong thời gian hai người có mối quan hệ yêu đương. Đối trừ các khoản đôi bên đã thống nhất và tiền cá nhân bà T. chi trong quá trình chung sống hơn 1,7 tỷ đồng, Tòa ra phán quyết, buộc bà T. còn phải trả lại cho ông Q. 4,2 tỷ đồng.