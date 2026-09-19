Lật xe đầu kéo, hàng hóa đổ vào nhà dân khiến 3 người tử vong

Xe đầu kéo bất ngờ lật trên Quốc lộ 4A, hàng hóa đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong, trong đó có chủ căn nhà và 2 người trên xe.

Theo thông tin ban đầu từ báo Cao Bằng, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18/9, tại Km76+350 Quốc lộ 4A, thuộc địa phận xóm Nà Danh, xã Thạch An, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29F-046.91, kéo theo rơ moóc mang biển kiểm soát 29R-531.09 do tài xế Nguyễn Khánh Tùng (sinh năm 1980) trú tại xã Quốc Oai, Hà Nội điều khiển lưu thông theo hướng xã Phục Hòa - xã Thạch An; trên xe có anh Phan Tuấn Ngọc (sinh năm 1981) trú tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Đến địa điểm nêu trên, do không làm chủ được tay lái, xe đầu kéo bị lật, hàng hóa trên xe đổ xuống khu vực nhà ông Nông Thanh Tám (sinh năm 1968) trú tại xã Thạch An. Vụ tại nạn khiến ông Tám và hai người trên xe đầu kéo tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Liên quan đến vụ việc, Vietnamnet cho hay, sau tai nạn, UBND xã Thạch An phối hợp Công an xã và các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, huy động máy móc cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm giao thông qua khu vực.

Đến khoảng 20h50 cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ tìm kiếm và đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Tối 18/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch có mặt tại hiện trường, yêu cầu các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Ông Thạch cũng yêu cầu tổ chức khám nghiệm, thu thập thông tin, làm rõ diễn biến và nguyên nhân vụ tai nạn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ việc.