Bà ngoại nam sinh bị nước cuốn xuống cống: 'Cháu ngoan và thương mẹ lắm'

Bà ngoại nghẹn ngào kể N.Đ.S. vừa lên Hà Nội nhập học 2 tuần, luôn ngoan, thương mẹ và cố gắng học để sau này có công việc ổn định, đỡ đần gia đình.

Tìm thấy thi thể nghi nam sinh bị nước cuốn mất tích ở Hà Nội

Hai ngày nay, căn nhà của gia đình em N.Đ.S. (SN 2008, trú phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình) luôn có người thân, hàng xóm, bạn bè đến thăm hỏi, chia buồn. Nam sinh vừa rời quê lên Hà Nội nhập học chưa lâu, nay đã trở về trong một cuộc chia ly không ai nghĩ tới.

Từ khi hay tin S. gặp nạn tại Hà Nội, người thân và hàng xóm ở quê luôn túc trực, cùng gia đình chờ đợi thông tin từ lực lượng tìm kiếm.

Chiều 17/9, gia đình nhận tin S. mất tích, nghi bị nước cuốn xuống cống thoát nước tại phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mẹ nam sinh cùng người thân lập tức từ quê lên Hà Nội.

Suốt đêm, gia đình chờ tin. Ở quê, những người hàng xóm cũng liên tục gọi điện hỏi thăm, mong một phép màu có thể xảy ra.

Đến trưa 18/9, sau khoảng một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể S. tại một cống nước ven sông Nhuệ. Nhận tin dữ, mẹ nam sinh ngã gục.

Tang lễ nam sinh N.Đ.S. được tổ chức tại quê nhà ở phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Trọng Tùng)

Ở quê nhà, bà Đỗ Thị Miện (SN 1962), bà ngoại của S., vẫn chưa thể tin cháu mình đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Theo bà Miện, bố mẹ S. có hai người con trai, S. là anh, em trai đang học lớp 11. Bố S. vốn ốm yếu rồi mất sớm, từ đó gánh nặng kinh tế dồn lên vai mẹ. Với đồng lương công nhân may, người mẹ phải chắt chiu từng khoản để nuôi hai con ăn học.

“Cháu S. ngoan và thương mẹ lắm. Cháu luôn cố gắng học vì muốn đỗ đại học, sau này có công việc ổn định để tự lo cho mình và đỡ đần mẹ” , bà Miện nghẹn ngào.

Bà kể S. từng có nguyện vọng thi vào một trường quân đội, bởi em nghĩ nếu trúng tuyển sẽ giảm được gánh nặng học phí cho gia đình. Tuy nhiên, nam sinh thiếu 0,5 điểm để đạt kết quả trúng tuyển nên sau đó nhập học Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Giấc mơ đại học của S. vừa bắt đầu thì tai họa ập đến.

Trong lúc gia đình chìm trong đau đớn, chị Trần Thị Thu Trang (dì của S.) tất tả ngược xuôi lo các công việc tang lễ cho cháu.

Vừa lo liệu từng việc, chị nhiều lần không kìm được nước mắt khi nhìn chị gái mất con. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt người dì, phần vì thương cháu ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, phần vì thương người chị vốn đã một mình gồng gánh nuôi hai con sau ngày chồng mất.

“Sau khi chồng mất, một mình chị Yến (mẹ S.) nuôi 2 con khôn lớn. Giờ cháu S. mất đi, không biết khi nào chị ý mới gượng dậy được” , chị Trang bật khóc.

Lãnh đạo phường Thiên Trường đến thăm hỏi, động viên gia đình em N.Đ.S. và chia sẻ mất mát với người thân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường Thiên Trường đã đến gia đình thăm hỏi, động viên và chia buồn. Ông Mai Hồng Diên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thiên Trường, thay mặt lãnh đạo địa phương cùng các tổ chức chính trị - xã hội đến viếng, chia sẻ mất mát với gia đình.

Địa phương đồng thời phối hợp, hỗ trợ gia đình trong những công việc cần thiết để lo hậu sự cho S.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nam sinh viên.

S. là sinh viên năm nhất Khoa Cơ - Điện, Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Em mới lên Hà Nội nhập học được 2 tuần, giấc mơ trở thành sinh viên đại học vừa bắt đầu thì dang dở sau vụ tai nạn giữa lúc mưa lớn, ngập úng.

Ở quê nhà, người thân, thầy cô, bạn bè và hàng xóm đang cùng gia đình tiễn nam sinh về nơi an nghỉ cuối cùng.