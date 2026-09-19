Miền Bắc có xuất hiện thêm đợt không khí lạnh mới ngay trong tháng 9?

Các chuyên gia khí tượng đã đưa ra nhận định về thời tiết trong tháng 9 và diễn biến thời tiết từ nay đến cuối năm.

Từ nay đến cuối năm 2026 còn 8-10 đợt mưa lớn

Theo báo cáo từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2026 đến ngày 14/9, cả nước đã ghi nhận 20/22 loại hình thiên tai xuất hiện trên các vùng miền. Trong đó, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã hứng chịu 6 đợt lũ lớn.

Tính đến giữa tháng 9/2026, thiên tai đã làm 63 người chết và mất tích, gây thiệt hại vật chất ước tính hơn 2.221 tỷ đồng. Mặc dù vậy, con số này đã ghi nhận mức giảm tới 84,9% thiệt hại về kinh tế so với cùng kỳ năm 2025.

Dự báo về tình hình thiên tai những tháng cuối năm, cơ quan chuyên môn nhận định trên Biển Đông vẫn còn khoảng 3-5 cơn bão, trong đó có khả năng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cùng với đó, cả nước có thể đối mặt với khoảng 8-10 đợt mưa lớn.

Đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại khu vực Bắc Bộ và các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk dự báo có thể đạt mức báo động 2 đến trên báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng.

Đặc biệt, do chịu tác động của hiện tượng El Nino, lượng mưa tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ trong các tháng cuối năm dự báo sẽ thiếu hụt từ 10% đến 50%, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước và sản xuất nông nghiệp cuối năm 2026.

Trong tháng 9, chưa có dấu hiệu xuất hiện bão, không khí lạnh

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, miền Bắc và miền Trung vừa trải qua một đợt mưa lớn diện rộng và kéo dài.

Nguyên nhân của đợt mưa này là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Trung Bộ nối với một vùng áp thấp nhiệt đới (đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Trị ngày 12/9, sau suy yếu thành vùng áp thấp di chuyển sang khu vực Trung Lào), kết hợp với gió mùa Đông Bắc đầu mùa.

Dự báo sau đợt này, thời tiết các khu vực trên cả nước sẽ được cải thiện. Tại miền Bắc, từ nay đến ngày 30/9 dự báo phổ biến ít mưa, trời nắng nhẹ, mang hình thái điển hình của mùa thu.

Bên cạnh đó, không khí lạnh cũng chưa có dấu hiệu xuất hiện, thời tiết chủ đạo là ít mưa, trời nắng, nhiệt độ ngày cũng không quá cao, phổ biến dưới 34 độ.

Ông Khiêm cũng thông tin, từ nay đến cuối tháng 9 chưa có dấu hiệu xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông.

Nhận định về thời điểm xảy ra rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ, ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trên tờ Sức khỏe và Đời sống: Từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2027 cho thấy El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh.

Nhiệt độ tại miền Bắc và nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu.

Theo dự báo, từ tháng 10 đến tháng 12/2026, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Như vậy, dự báo hiện chưa xác định cụ thể thời điểm miền Bắc xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên. Rét đậm, rét hại có khả năng đến muộn hơn so với quy luật khí hậu.