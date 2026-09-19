Công trình tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên "khu đất vàng" 3 mặt tiền từng gắn với đại gia BĐS nức tiếng sở hữu 30.000 bất động sản

Đáng chú ý, Sun Group là đơn vị tài trợ toàn bộ kinh phí hơn 263 tỷ đồng và trực tiếp tổ chức thi công. Với hơn 500 kỹ sư, công nhân lúc cao điểm, làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp, công trình về đích sau hơn 90 ngày, kịp mở cửa trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.