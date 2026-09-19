Công trình tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên "khu đất vàng" 3 mặt tiền từng gắn với đại gia BĐS nức tiếng sở hữu 30.000 bất động sản
Đây là khu đất vàng ba mặt tiền giữa lõi đô thị TP.HCM, từng gắn với một trong “tứ đại phú hộ” Sài Gòn. Nay trở thành công viên công cộng, nổi bật với tượng đài “Giọt nước” cao gần bằng ngôi nhà hai tầng.
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Theo vietnamdaily Copy link
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