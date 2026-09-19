Công trình tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên "khu đất vàng" 3 mặt tiền từng gắn với đại gia BĐS nức tiếng sở hữu 30.000 bất động sản

Theo vietnamdaily
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Đây là khu đất vàng ba mặt tiền giữa lõi đô thị TP.HCM, từng gắn với một trong “tứ đại phú hộ” Sài Gòn. Nay trở thành công viên công cộng, nổi bật với tượng đài “Giọt nước” cao gần bằng ngôi nhà hai tầng.

Công trình tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên "khu đất vàng" 3 mặt tiền từng gắn với đại gia BĐS nức tiếng sở hữu 30.000 bất động sản- Ảnh 1.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ, rộng 4,3 ha tại phường Vườn Lài (TP.HCM), được khánh thành ngày 12/2/2026. Sau nhiều năm khép kín, nơi đây đã mở cửa đón người dân với diện mạo mới.

Công trình tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên "khu đất vàng" 3 mặt tiền từng gắn với đại gia BĐS nức tiếng sở hữu 30.000 bất động sản- Ảnh 2.

Đứng sau lịch sử khu đất là gia tộc Hứa Bổn Hòa (Chú Hỏa), một trong “tứ đại phú hộ” Sài Gòn cuối thế kỷ XIX. Thời cực thịnh, gia đình này từng sở hữu hơn 30.000 bất động sản, được ví như “vua nhà đất” Đông Dương. Ảnh: Chân dung đại gia bất động sản Hứa Bổn Hòa.

Công trình tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên "khu đất vàng" 3 mặt tiền từng gắn với đại gia BĐS nức tiếng sở hữu 30.000 bất động sản- Ảnh 3.

Nằm gần ngã sáu Cộng Hòa, khuôn viên Công viên số 1 Lý Thái Tổ tiếp giáp các đường Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng. Dù có vị trí đắc địa, trước khi cải tạo, nơi đây có 7 biệt thự nhiều năm không sử dụng, xuống cấp và bị cây cối che phủ.

Công trình tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên "khu đất vàng" 3 mặt tiền từng gắn với đại gia BĐS nức tiếng sở hữu 30.000 bất động sản- Ảnh 4.

Bước ngoặt đến khi TP.HCM lựa chọn dành khu đất cho công viên và không gian tưởng niệm. Dự án nằm trong chủ trương chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng, đưa quỹ đất chưa được sử dụng hiệu quả vào phục vụ người dân.

Công trình tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên "khu đất vàng" 3 mặt tiền từng gắn với đại gia BĐS nức tiếng sở hữu 30.000 bất động sản- Ảnh 5.

Đáng chú ý, Sun Group là đơn vị tài trợ toàn bộ kinh phí hơn 263 tỷ đồng và trực tiếp tổ chức thi công. Với hơn 500 kỹ sư, công nhân lúc cao điểm, làm việc liên tục 3 ca, 4 kíp, công trình về đích sau hơn 90 ngày, kịp mở cửa trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Công trình tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên "khu đất vàng" 3 mặt tiền từng gắn với đại gia BĐS nức tiếng sở hữu 30.000 bất động sản- Ảnh 6.

Khu vực trung tâm là quảng trường hình tròn rộng khoảng 1.800 m², nơi đặt tượng đài tưởng niệm. Từ đây, các lối đi kết nối với những khoảng xanh và các khu vực khác trong công viên, phục vụ cả hoạt động tưởng niệm lẫn nhu cầu đi bộ, nghỉ ngơi.

Công trình tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên "khu đất vàng" 3 mặt tiền từng gắn với đại gia BĐS nức tiếng sở hữu 30.000 bất động sản- Ảnh 7.

Nổi bật giữa quảng trường là tượng đài “Giọt nước” cao 6m (gần bằng toà nhà 2 tầng), chu vi 13m, liên tưởng đến giọt nước mắt, nhắc nhớ những mất mát trong đại dịch. Khoảng rỗng hình trái tim bên trong cùng các vòng tròn mô phỏng gợn nước phía dưới thể hiện thông điệp sẻ chia và hồi sinh.

Công trình tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên "khu đất vàng" 3 mặt tiền từng gắn với đại gia BĐS nức tiếng sở hữu 30.000 bất động sản- Ảnh 8.

Ngay trong lễ khánh thành, quảng trường đã đón lãnh đạo thành phố và người dân đến thắp nến, đặt hoa tưởng nhớ các nạn nhân COVID-19. Những hoạt động tri ân tiếp tục được tổ chức sau khi công viên đi vào vận hành.

Công trình tạo hình giọt nước mắt khổng lồ, được Sun Group xây dựng thần tốc trên "khu đất vàng" 3 mặt tiền từng gắn với đại gia BĐS nức tiếng sở hữu 30.000 bất động sản- Ảnh 9.

Bao quanh là hệ cây xanh hiện hữu kết hợp thảm cỏ mới. Các khoảng nghỉ phục vụ đi bộ, thư giãn. Các công trình cũ được định hướng cải tạo thành không gian triển lãm, thư viện và sinh hoạt văn hóa – nghệ thuật. Ảnh: Sun Group

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