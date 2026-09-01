Việt Nam sắp có trục giao thông 10 làn kết hợp LRT dài gần 18km trên hòn đảo lớn nhất cả nước

Với mặt cắt rộng 62 m, gồm 10 làn xe cơ giới và tích hợp tuyến đường sắt nhẹ (LRT), ĐT975 đang định hình diện mạo của một trục giao thông hiện đại phục vụ APEC 2027 và đặt nền móng cho mô hình hạ tầng đa phương thức, đồng bộ và đa chức năng của Phú Quốc trong tương lai.

Tầm nhìn chiến lược cho hạ tầng đảo ngọc

Khi hạ tầng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của các điểm đến, những công trình được đầu tư hôm nay sẽ góp phần định hình diện mạo phát triển trong nhiều thập niên tới. Trong bối cảnh đó, dự án nâng cấp trục ĐT975 kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm hội nghị APEC không chỉ giải quyết bài toán giao thông phục vụ một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển kết cấu hạ tầng kết nối đa phương thức tại đảo ngọc.

Phối cảnh trục ĐT975 với 10 làn xe và tuyến LRT kết nối sân bay tới Trung tâm hội nghị APEC.

Dự án sở hữu quy mô mặt cắt rộng 62m, gồm 10 làn xe cơ giới. Điểm nổi bật của quy hoạch là việc tích hợp tuyến đường sắt nhẹ LRT tại dải phân cách trung tâm, kết hợp giữa hạ tầng đường bộ sức chứa lớn với vận tải đường sắt đô thị, hướng tới tổ chức giao thông liền mạch và hạn chế các điểm giao cắt cùng mức.

Tuyến LRT được phân đoạn linh hoạt theo điều kiện địa hình, với 14,81 km chạy trên mặt đất, 0,78 km đi trên cao và 2 km đi ngầm qua khu vực lõi APEC. Dọc tuyến là 6 nhà ga với thiết kế lấy cảm hứng từ câu chuyện của từng vùng đất, từ Tây Bắc, Phố cổ Hà Nội, Cố đô Huế, Tây Nguyên, Sài Gòn cùng ga ngầm APEC, kể câu chuyện văn hóa Việt Nam một cách tinh tế trong từng điểm dừng của du khách.

Nối tiếp trục ĐT975 là Đại lộ APEC - tuyến đường nghi lễ dài khoảng 3 km dẫn vào cụm Trung tâm hội nghị, triển lãm APEC và Nhà hát đa năng. Dọc dải phân cách và các nút giao trọng điểm, hệ thống màn hình LED cùng bảng điện tử tấm lớn được bố trí đồng bộ để truyền tải hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Cảnh quan ĐT975 được quy hoạch như dải sinh thái xanh xuyên suốt.

Song hành với các giải pháp kỹ thuật, không gian cảnh quan dọc tuyến ĐT975 được quy hoạch như một dải sinh thái xanh xuyên suốt. Những ý tưởng sẽ được chấp bút bởi Belt Collins – đơn vị thiết kế cảnh quan, quy hoạch và kiến trúc lâu đời, danh giá bậc nhất thế giới.

Tại dải phân cách trung tâm, dự án sẽ hình thành lớp “hạ tầng xanh” bằng hoa giấy bản địa. Dọc hai bên tuyến đường 10 làn xe, cây Me Tây trưởng thành dự kiến được trồng với khoảng cách và cao độ tán phù hợp, hình thành những lớp cây xanh liên tục. Khi các tán cây phát triển và đan xen, tuyến đại lộ sẽ tạo thành một “mái vòm xanh” tự nhiên, góp phần tạo bóng mát, giảm bức xạ nhiệt và cải thiện vi khí hậu đô thị.

Bám sát “đường găng” tiến độ

Để hiện thực hóa quy hoạch, công trường ĐT975 đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương dưới sự chỉ đạo của tỉnh An Giang. Trong điều kiện thời tiết mùa mưa và địa chất phức tạp, các lực lượng vẫn duy trì 3 ca liên tục, 24/7 để bám sát “đường găng” tiến độ.

Công trường thi công 3 ca liên tục 24/7 để bám sát "đường găng" tiến độ.

Tính đến đầu tháng 9/2026, tại dự án nâng cấp mở rộng ĐT975, hạng mục hào kỹ thuật đã hoàn thành khoảng 65%, hệ thống thoát nước dọc đạt gần 50%, các hạng mục nền móng đường đạt khoảng 50%. Toàn bộ 4 cây cầu trên tuyến cũng đã đồng loạt triển khai với khối lượng đạt trên 55%. Theo kế hoạch, công đoạn thảm bê tông nhựa hai bên tuyến sẽ lần lượt hoàn tất từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027.

Riêng tại tuyến LRT, song song với các hạng mục hầm, cầu, nhà ga đang thi công thô, công đoạn lắp đặt đường ray trên nền đường cũng được triển khai song song. Dự kiến trong 6 tháng tới, toàn bộ 17,59 km đường đôi sẽ hoàn tất lắp đặt hệ thống ray, đưa dự án vào nhóm công trình đường sắt đô thị có tốc độ triển khai nhanh bậc nhất Việt Nam. An Giang và Sun Group hướng tới đưa toàn bộ trục giao thông đa phương thức này vào vận hành đúng hẹn để phục vụ APEC 2027.

“Phép thử” tầm vóc và động lực bứt phá dài hạn cho Phú Quốc

Dưới góc nhìn của các chuyên gia, dự án ĐT975 cùng hệ thống hạ tầng phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc không chỉ giải quyết yêu cầu giao thông cho một sự kiện diễn ra trong thời gian ngắn, mà còn là “phép thử” đối với năng lực kiến tạo chuỗi công trình hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tối ưu của Việt Nam.

Tuyến đường sắt nhẹ LRT chạy giữa thảm hoa giấy bản địa tại dải phân cách trung tâm.

Sau chuyến khảo sát thực địa tháng 7/2026, TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh -đánh giá cao tốc độ triển khai và quy mô các dự án phục vụ APEC. Theo ông, APEC 2027 là cơ hội hiếm có để Phú Quốc tạo bước chuyển về chất lượng hạ tầng và kiến tạo một cực tăng trưởng mới.

Để tạo ra hiệu quả lâu dài sau APEC, ĐT975 được đặt trong bức tranh hạ tầng đa phương thức đang dần hình thành tại Phú Quốc, kết nối các phương thức vận tải “không - thủy - bộ”. Trong tổng thể đó, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đóng vai trò cửa ngõ trên không, cũng đang tăng tốc tiến độ để đưa vào vận hành năm 2027. Đồng thời Sun Group và An Giang đang nghiên cứu hợp tác đầu tư hơn 10 dự án hạ tầng và du lịch, đưa Phú Quốc thành trung tâm du lịch, thương mại, tài chính quốc tế. Trong đó nổi bật là dự án Cảng quốc tế An Thới và Khu đô thị hỗn hợp du lịch, dịch vụ hậu cần cảng đặc khu Phú Quốc với quy mô 40ha, tổng mức đầu tư 17.000 tỷ đồng, đồng bộ với dự án đường ven biển kết nối cảng biển An Thới.

ĐT975 kỳ vọng đặt nền móng cho mô hình hạ tầng đa phương thức của Phú Quốc trong tương lai.

Sự kết nối giữa vận tải hàng không, đại lộ đường bộ đa làn, đường sắt đô thị và hạ tầng cảng biển không chỉ hướng tới nâng cao năng lực trung chuyển trước mắt, mà còn đặt nền tảng cho một cấu trúc giao thông tích hợp trong dài hạn, để trở thành một phần năng lực cạnh tranh và dư địa phát triển mới của Phú Quốc.