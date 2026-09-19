Khởi tố Phó Giám đốc SN 1980

Trong số chất thải bị chôn lấp tại khu vực nhà xưởng, cơ quan chức năng xác định hơn 4,1 tấn có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng theo quy định.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Lê Minh Phúc. Ảnh: CA Vĩnh Long

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Trong đó, Lê Minh Phúc (SN 1980) bị bắt tạm giam. Hai người còn lại là Lê Minh Dũng (SN 1981) và Đặng Quốc Huy (SN 1987) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan công an, ông Phúc là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Long, có địa chỉ tại Lô A1, Khu công nghiệp Hòa Phú. Đặng Quốc Huy là thủ kho của công ty.

Cơ quan Công an thi hành các quyết định đối với Lê Minh Dũng (bên trái) và Đặng Quốc Huy. Ảnh: CA Vĩnh Long

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 3 đến tháng 5/2026, ông Phúc bị cáo buộc đã chỉ đạo Huy và Dũng chôn lấp chất thải công nghiệp ngay bên trong khu vực nhà xưởng và nhà để xe của doanh nghiệp.

Tổng khối lượng chất thải bị chôn lấp được xác định lên tới 47.776,85 kg, tương đương gần 48 tấn.

Đáng chú ý, trong số này có 4.168,6 kg chất thải có thành phần nguy hại đặc biệt, vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định.