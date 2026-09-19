Kết luận điều tra vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai

Kết luận điều tra hé lộ nhiều tình tiết vụ đối tượng Nguyễn Đức Anh sát hại 3 người ở Đồng Nai sau khi không tìm được người yêu cũ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Đức Anh (SN 2005, quê Ninh Bình, tạm trú phường Hố Nai, TP.Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo kết luận điều tra, Đức Anh và Đ.T.P.A. (SN 2006, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP.Đồng Nai) có quan hệ tình cảm từ tháng 2/2026. Đến tháng 7, P.A. chủ động chia tay.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh thực nghiệm cảnh trèo rào leo lên mái nhà bị hại rạng sáng 3/9.

Tối 2/9, đối tượng Đức Anh cùng 7 người bạn tổ chức nhậu tại nhà một người quen ở phường Hố Nai. Trong cuộc nhậu, đối tượng này kể chuyện bị P.A. chia tay và bày tỏ ý định giết người yêu cũ. Những người có mặt đã can ngăn.

Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, sau khi cuộc nhậu kết thúc, đối tượng Đức Anh nhờ một người bạn chở về nhưng người này không đồng ý. Sau đó, Đức Anh nhờ N.M.N. (SN 2005) chở đi và nói dối rằng đến ấp Bùi Chu để đòi khoản nợ 5 triệu đồng.

Trên đường đi, Đức Anh yêu cầu N. chở về phòng trọ để lấy đồ, rồi lấy một cây kiếm Nhật và một con dao rồi giấu vào người nhưng N. không biết vì đứng ngoài chờ.

Khi đến khu vực nhà P.A., đối tượng Đức Anh yêu cầu N. chạy qua lại nhiều vòng quanh căn nhà để quan sát. Sau đó, đối tượng này xác định có thể leo từ nhà hàng xóm sang nhà người yêu cũ.

Đúng lúc này, ông Đ.V.R., cha của P.A., đi làm về. Đức Anh nói với N. rằng ông R. là người thiếu tiền mình và có ý định “xử” người này. Tuy nhiên, N. can ngăn và chở Đức Anh về phòng trọ.

Đột nhập nhà hàng xóm để tìm người yêu cũ

Khoảng 0h ngày 3/9, đối tượng Đức Anh đeo khẩu trang, giấu hai con dao trong người rồi một mình chạy xe máy quay lại nhà P.A.

Theo kết luận điều tra, lần này Đức Anh trèo lên mái nhà và tìm cách đột nhập vào nhà P.A. qua khu vực giếng trời. Khi dùng tay mở cửa giếng trời bị khóa, đối tượng gây ra tiếng động khiến ông R. phát hiện và bật đèn.

Một phân cảnh thực nghiệm, đối tượng Nguyễn Đức Anh đột nhập vào nhà bị hại.

Ông R. hỏi “Ai vậy?”, Đức Anh đáp “Con đây”. Khi được hỏi “Đi đâu?”, đối tượng trả lời “đi tìm P.A.”.

Ông R. dọa báo công an nên Đức Anh quay xuống. Sau đó, đối tượng này phát hiện có thể leo từ nhà hàng xóm sang nhà P.A. nên chuyển sang phương án này.

Đức Anh trèo qua mái nhà anh N.V.Q. (SN 1986), nằm sát nhà P.A. rồi mở cửa tầng 2, đột nhập vào bên trong và đi xuống tầng trệt.

Khi anh Q. thức giấc, phát hiện có người đột nhập và la lớn “Ai vậy?” liền bị đối tượng Đức Anh cầm dao truy đuổi.

Nghe tiếng chồng kêu cứu, chị H.T.M. thức dậy, chạy ra mở cửa cổng kêu cứu rồi quay vào nhà. Đối tượng Đức Anh dùng hung khí tấn công khiến chị M. gục tại chỗ.

Sau đó, đối tượng Đức Anh tiếp tục truy sát anh Q. khiến nạn nhân chạy ra khỏi nhà khoảng 20m rồi gục xuống.

Theo kết luận điều tra, sau khi tấn công vợ chồng anh Q., Đức Anh quay lại căn nhà với mục đích tìm những người có mặt để “bịt đầu mối”.

Tại đây, Đức Anh phát hiện hai con nhỏ của anh Q., gồm một cháu 11 tuổi và một cháu 1 tuổi, đang ngủ. Đối tượng tiếp tục dùng hung khí sát hại hai cháu.

Khu vực ban công nhà anh N.V.Q - nơi đối tượng Nguyễn Đức Anh đột nhập. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Đức Anh không quen biết và cũng không có mâu thuẫn với gia đình anh Q.

Sau khi gây án, đối tượng Đức Anh vẫn ở lại căn nhà để rửa tay. Khi đối tượng đi ra phía trước nhà định tẩu thoát thì bị công an địa phương ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Đức Anh thừa nhận hành vi. Lời khai của đối tượng được xác định phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra.