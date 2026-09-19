Ngày mai, tỉnh được mệnh danh là "thủ phủ công nghiệp", nơi Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T đổ về làm KĐT, sẽ lên thành phố trực thuộc Trung ương

Từ 20/9, tỉnh Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với định hướng phát triển đô thị đa cực, công nghiệp công nghệ cao và logistics.

Ngày 20/9, tỉnh Bắc Ninh sẽ chính thức trở thành thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Sau khi thành lập, thành phố Bắc Ninh có diện tích tự nhiên 4.713,75km2, dân số 3.989.623 người và 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã. Bắc Ninh sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam, sau Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ, Đồng Nai và Quảng Ninh.

Theo định hướng quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, không gian đô thị được nghiên cứu theo mô hình đa cực, đa trung tâm, gắn với các hành lang kinh tế, hành lang sinh thái và hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại.

Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9.

Bắc Ninh được định hướng trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là cực tăng trưởng và động lực phát triển quan trọng của vùng Thủ đô Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng. Địa phương hướng tới phát triển thành trung tâm công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và logistics đa phương thức. Tầm nhìn đến năm 2075, đô thị Bắc Ninh được nghiên cứu với khả năng dung nạp trên 10 triệu dân.

Một trong những định hướng đáng chú ý là phát triển Bắc Ninh thành trung tâm công nghiệp điện tử, với các lĩnh vực trọng tâm như bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Nền tảng cho định hướng này đến từ hệ sinh thái công nghiệp đã hình thành trong nhiều năm. Toàn tỉnh hiện có gần 40 khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, cùng hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước ngày càng hoàn thiện.

Các khu công nghiệp tạo kết nối giữa Bắc Ninh với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận cảng biển, sân bay quốc tế và các cửa khẩu. Hệ sinh thái công nghiệp hiện quy tụ hàng nghìn dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 50 tỷ USD, khoảng 1.280 doanh nghiệp trong lĩnh vực điện, điện tử và 33 dự án liên quan đến bán dẫn và công nghiệp phụ trợ. Đây là cơ sở để phát triển sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, logistics và thu hút các dự án công nghệ cao.

Cùng với công nghiệp, thị trường bất động sản cũng đang xuất hiện sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn thông qua các dự án khu đô thị, khu công nghiệp và hạ tầng quy mô lớn. Vingroup, Sun Group, Phú Mỹ Hưng, T&T Group, TasecoLand là những cái tên đang nghiên cứu hoặc triển khai dự án tại địa phương.

Mới đây, ngày 16/9, Vingroup với vai trò đại diện liên danh nhà đầu tư đã khởi công Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh - Khu 1, tên thương mại Vinhomes King Park. Dự án có quy mô gần 270ha, tổng vốn đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng, nằm tại phía Bắc phường Kinh Bắc.

Phối cảnh dự án Vinhomes King Park.

Vinhomes King Park được quy hoạch với mật độ xây dựng toàn khu dưới 20%, trong đó gần 57ha dành cho cây xanh, mặt nước và hơn 70ha cho các không gian, công trình thể thao. Dự án nằm tại khu vực kết nối với các trung tâm hành chính, công nghiệp, thương mại - dịch vụ và không gian văn hóa, lịch sử của Bắc Ninh.

Một dự án đô thị quy mô lớn khác là Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc do Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công Thương - thành viên của Tập đoàn Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư cùng đối tác là Tập đoàn Nomura của Nhật Bản. Dự án có diện tích gần 198ha, tổng mức đầu tư hơn 27.145 tỷ đồng và dự kiến quy mô dân số khoảng 28.000 người.

Trong khi đó, T&T Group đang triển khai 5 dự án trên địa bàn Bắc Ninh. Trong số này có Khu công nghiệp Tự Lạn - Bích Sơn - Trung Sơn tại các phường Tự Lạn, Vân Hà và Việt Yên, quy mô 150ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.550 tỷ đồng.

Bốn dự án còn lại của T&T gồm Khu đô thị mới Ngòi Con Tên và Liên hợp y tế, thể thao cấp vùng tỉnh Bắc Ninh; Khu đô thị du lịch văn hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực Ninh Sơn, Trung Sơn và Tiên Sơn, nay thuộc phường Vân Hà, quy mô 133,5ha; cùng Khu đô thị dịch vụ Ninh Sơn tại phường Vân Hà, quy mô 42ha.

Song song với các dự án đô thị và công nghiệp, Bắc Ninh đang phát triển Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây cũng là một trong những đầu mối hạ tầng được đưa vào định hướng quy hoạch đô thị, gắn với hệ thống logistics hiện đại và mạng lưới giao thông đa phương thức.

Cùng với đó, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã lựa chọn Bắc Ninh làm cứ điểm sản xuất. Một số dự án có vốn đầu tư lớn được nhắc đến như Hana Micron Vina hơn 600 triệu USD, Micro Commercial Components 90 triệu USD và Si Flex 299 triệu USD.

Từ một địa phương nổi bật với công nghiệp điện tử và các làng nghề, Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển với không gian rộng hơn và định hướng đô thị rõ nét hơn. Các dự án công nghiệp, đô thị và hạ tầng lớn đang được triển khai song song, tạo nên những cấu phần mới cho một đô thị đa cực, trung tâm công nghiệp công nghệ cao và logistics của vùng phía Bắc.