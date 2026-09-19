Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện thực hoá phần quà trị giá gần 3 triệu đồng cho một nhóm khách Việt

Đó là những chủ xe VinFast đang sở hữu phần quà tương đương giá trị 30 cổ phiếu VFS được niêm yết ở Nasdaq nhưng chưa thực hiện quy đổi trong lần đầu tiên.

Ngày 18/9, nhiều chủ xe VinFast nhận được thông báo về việc yêu cầu quy đổi phần quà tương đương 30 cổ phiếu VinFast Auto Ltd. (mã chứng khoán trên Nasdaq: VFS) mà Tập đoàn Vingroup của Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trao tặng. Cổ phiếu VFS hiện có giá khoảng 3,15 USD. Như vậy, phần quà trị giá gần 100 USD, tương đương khoảng 2,6 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 8/2023, ông Phạm Nhật Vượng đã tặng 30 cổ phiếu VFS cho các khách hàng đủ điều kiện của hãng – là các chủ sở hữu xe VinFast. Chương trình được triển khai nhằm tri ân những khách hàng đồng thời cũng đánh dấu cột mốc doanh nghiệp Việt Nam đưa cổ phiếu lên thị trường chứng khoán Mỹ.

Vào ngày 16/8/2024, nhân dịp 1 năm VFS chào sàn Nasdaq, Vingroup đã tiến hành cho phép người sở hữu phần quà thực hiện đổi sang tiền mặt hoặc tiếp tục sở hữu. Thông báo thời điểm đó cho biết lần quy đổi thứ 2 sẽ được thực hiện từ ngày 15/8/2026 đến trước ngày 15/8/2027.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, Vingroup cho biết những người đang nắm giữ phần quà tương đương 30 cổ phiếu VFS có thể yêu cầu hiện thực hoá thành tiền trong khoảng thời gian từ 18-30/9/2026. Thời gian nhận quà dự kiến là tháng 12/2026. Thông báo lần này không đề cập tới lần đổi quà thứ 3 với những người đủ điều kiện nhưng không muốn nhận ở thời điểm hiện tại.

Kể từ khi lên sàn, giá cổ phiếu VFS đã trải qua nhiều sóng gió. VFS chào sàn Nasdaq vào ngày 15/8/2023 với mức giá mở cửa tham chiếu ban đầu ước tính quanh 22 USD/cổ phiếu sau đó chốt phiên ở mức 37 USD/cổ phiếu. Đến ngày 28/8/2023, cổ phiếu này có lúc chạm tới 93 USD sau đó đóng cửa ở hơn 82 USD.

Trái ngược với những đợt biến động giá như "tàu lượn siêu tốc" trong giai đoạn mới niêm yết hồi tháng 8/2023, cổ phiếu VFS tính đến giữa tháng 9/2026 đang giao dịch khá ổn định trong biên độ hẹp từ 3,1 đến 3,3 USD/cổ phiếu.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, mức giá này cho thấy VFS đã đi vào một quỹ đạo thực tế và ổn định hơn. Thanh khoản vẫn được duy trì ở mức khá, bất chấp thực tế lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) trên thị trường chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ giọt so với khối tài sản khổng lồ do nội bộ Vingroup và Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm giữ.

Điểm sáng lớn nhất nâng đỡ niềm tin của nhà đầu tư hiện nay chính là tốc độ tăng trưởng doanh số cực kỳ ấn tượng của VinFast. Theo các báo cáo sơ bộ Quý 2/2026, hãng xe Việt đã giao thành công 70.085 chiếc ô tô điện (EV), tăng vọt 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế nửa đầu năm, con số này đã cán mốc 128.662 chiếc trên toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở ô tô, VinFast đang cho thấy sự thống trị ở mảng xe hai bánh. Các mẫu xe điện như Evo và Feliz đã giúp hãng bán ra tới 286.039 chiếc xe máy điện chỉ trong một quý – một kỷ lục vô tiền khoáng hậu với mức tăng trưởng 311%.

Nguồn: Tổng hợp