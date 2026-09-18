Ông Phạm Nhật Vượng đang cho triển khai 1 dự án phi lợi nhuận tại tỉnh ngay gần Hà Nội: Đầu tư 500 tỷ đồng, hướng tới đối tượng đặc biệt, đã bắt đầu nhận đăng ký

Dự án đang được nhắc tới đã được Vingroup công bố rộng rãi vào cuối năm 2025.

Cuối năm 2025, Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch HĐQT đã công bố một dự án khá đặc biệt trong hệ sinh thái của mình. Thay vì hướng tới mục tiêu kinh doanh thông thường, dự án được xác định hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, tập trung vào một nhóm trẻ cần nhiều sự hỗ trợ trong quá trình học tập và trưởng thành.

Đó là Vin Nexus Center - Trường Giáo dục đặc biệt, dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập.

Theo thông tin Vingroup công bố ngày 24/12/2025, cơ sở Vin Nexus Center đầu tiên được triển khai tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên - địa phương nằm ngay cạnh Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 1,6 ha và dự kiến phục vụ khoảng 300 học sinh. Cơ sở đầu tiên được lên kế hoạch khai giảng vào cuối năm 2026.

Ảnh Chủ đầu tư

Hướng tới nhóm trẻ đặc biệt từ 2 đến 18 tuổi

Điểm đáng chú ý của Vin Nexus Center nằm ở nhóm đối tượng mà mô hình hướng tới. Theo Vingroup, trường dành cho trẻ từ 2-18 tuổi, bao gồm cả học sinh nước ngoài, gặp những rào cản về học tập, hành vi - cảm xúc hoặc ngôn ngữ như rối loạn phổ tự kỷ, tăng động giảm chú ý (ADHD), rối loạn học tập đặc thù và các thách thức phát triển khác.

Thay vì hỗ trợ theo từng giai đoạn rời rạc, chương trình được thiết kế để có thể đồng hành với trẻ trong một lộ trình dài hạn. Mỗi học sinh được xây dựng kế hoạch học tập cá nhân dựa trên đánh giá về đặc điểm và nhu cầu riêng.

Ở giai đoạn từ 2-6 tuổi, chương trình tập trung vào can thiệp sớm, có thể theo hình thức 1-1 hoặc nhóm nhỏ, kết hợp chuẩn bị những kỹ năng cần thiết trước khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bên trong các phòng học của Vin Nexus Center

Đến độ tuổi tiểu học - THPT, Vin Nexus Center triển khai cả chương trình hỗ trợ hòa nhập và các lớp chuyên biệt. Theo trang tuyển sinh chính thức của Vin Nexus Center, lớp chuyên biệt được thiết kế không quá 12 học sinh/lớp, phân chia theo trình độ và giới hạn nhóm tuổi.

Đặc biệt, từ 16 tuổi, trọng tâm giáo dục được mở rộng sang kỹ năng nghề nghiệp và khả năng tự lập. Học sinh có thể được tiếp cận các hoạt động như hỗ trợ văn phòng, dịch vụ, nhà bếp, thủ công; đồng thời học cách tự chăm sóc, quản lý tiền, sử dụng phương tiện công cộng và giao tiếp tại nơi làm việc.

Trong thông cáo ban đầu, Vingroup cho biết các chương trình định hướng nghề còn có thể bao gồm công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, nông nghiệp đô thị, ẩm thực và dịch vụ.

Căn hộ giả lập giúp học sinh thực hành các thói quen chăm sóc bản thân hàng ngày, các kỹ năng tự phục vụ thiết yếu trong bối cảnh gần gũi với đời sống thực, từ đó dần hình thành khả năng sống tự lập, chuẩn bị cho cuộc sống độc lập sau này (Ảnh Chủ đầu tư)

Xưởng thủ công - không gian đa năng, vừa phục vụ các môn học STEM và nghệ thuật, vừa là môi trường thực hành nghề thủ công, giúp học sinh học qua làm, từng bước rèn luyện kỹ năng thao tác, sự tự tin và niềm vui lao động, trong một môi trường an toàn và được hỗ trợ phù hợp (Ảnh Chủ đầu tư)

Bên trong có bể bơi thủy trị liệu, phòng điều hòa cảm giác

Do phục vụ trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, không gian của Vin Nexus Center cũng được xây dựng theo cách khác với một trường học thông thường.

Theo trang thông tin chính thức của Vin Nexus Center, cơ sở có hệ thống phòng chức năng chuyên sâu như bể bơi thủy trị liệu, phòng điều hòa cảm giác, phòng yên tĩnh, không gian giả lập cùng các khu vực trị liệu ngoài trời. Nhà trường cho biết công trình hướng tới áp dụng những tiêu chuẩn thiết kế như WELL Building Standard và ASPECTSS.

Trong đó, WELL Building Standard là hệ thống đánh giá môi trường xây dựng dựa trên những yếu tố có ảnh hưởng tới sức khỏe và chất lượng sống của người sử dụng như không khí, nước, ánh sáng, sự thoải mái và sức khỏe tinh thần. Tiêu chuẩn này cũng có các yêu cầu áp dụng đối với cơ sở giáo dục.

Khu vận động ngoài trời (Ảnh Chủ đầu tư)

Bể bơi thủy trị liệu (Ảnh Chủ đầu tư)

Vingroup đồng thời hợp tác với The New England Center for Children (NECC) trong quá trình xây dựng nền tảng chuyên môn. Theo công bố của tập đoàn, NECC tham gia từ phát triển chương trình giáo dục, mô hình can thiệp, tư vấn không gian chuyên biệt cho đến hệ thống công nghệ và dữ liệu để theo dõi quá trình phát triển của từng học sinh.

Hoạt động phi lợi nhuận, hiện đã nhận đăng ký

Một yếu tố khác tạo nên tính đặc biệt của dự án là mô hình vận hành. Vingroup cho biết Vin Nexus Center hoạt động hoàn toàn theo mô hình doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, trong đó nguồn lực được tái đầu tư để nâng cao chất lượng chương trình, phát triển đội ngũ và mở rộng cơ hội học tập cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Quỹ Thiện Tâm của Vingroup cũng được xác định sẽ đồng hành để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi cơ sở đầu tiên vận hành ổn định, Vingroup dự kiến có thể mở thêm các cơ sở trực thuộc hoặc chuyển giao miễn phí chương trình, quy trình đào tạo và mô hình vận hành cho những đối tác phù hợp theo mô hình hợp tác xã hội phi lợi nhuận.

Hiện nay, Vin Nexus Center đã mở tiếp nhận đăng ký thông tin tuyển sinh cho trẻ từ 2 đến 18 tuổi. Quy trình được công bố gồm 4 bước: đăng ký thông tin ban đầu, đánh giá chuyên sâu, trao đổi kết quả và tư vấn giáo dục, sau đó xếp lớp và hoàn tất thủ tục nhập học.

Ảnh Vin Nexus Center

Với nhóm trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt, mục tiêu cuối cùng không chỉ dừng ở việc học kiến thức, mà còn là khả năng tự chăm sóc bản thân, hòa nhập cộng đồng và từng bước xây dựng cuộc sống độc lập khi trưởng thành. Việc một mô hình quy mô khoảng 300 học sinh được đầu tư 500 tỷ đồng và vận hành theo hướng phi lợi nhuận vì thế mang thêm ý nghĩa khi tập trung vào nhóm trẻ vốn cần một lộ trình hỗ trợ dài hạn và chuyên biệt.