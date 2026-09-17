Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú tại trường học từ 20/9

Hà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú tại các trường từ 20/96 đến hết 31/5/2027, chú trọng nguồn thực phẩm.

UBND TP Hà Nội vừa thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành về công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong năm học 2026-2027. Trưởng đoàn là lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Quyết định số 5066/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành ngày 17/9, bốn đoàn này sẽ kiểm tra đột xuất tại các phường, xã từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Đối chiếu hồ sơ với thực tế tại trường

Nội dung kiểm tra tập trung vào toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn bán trú, từ công tác chỉ đạo, lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp đến việc quản lý, kiểm tra, giám sát quá trình cung cấp thực phẩm, suất ăn và dịch vụ nấu ăn.

Các đoàn sẽ kiểm tra việc lựa chọn, phân công, ký kết và thực hiện hợp đồng; trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát của UBND xã, phường và cơ sở giáo dục đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, nước uống, sữa, suất ăn sẵn và dịch vụ nấu ăn.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra sẽ đối chiếu giữa hồ sơ, phương án tổ chức bữa ăn, kết quả đánh giá, hợp đồng đã ký với tình hình thực tế tại trường học và cơ sở cung cấp.

Việc kiểm tra cũng bao gồm điều kiện thực tế phục vụ bữa ăn bán trú tại cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp và các cơ sở liên quan; đồng thời kiểm tra nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, quy trình tổ chức và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Một nội dung khác là cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội (HanoiCheck). Các đoàn sẽ đối chiếu hồ sơ, chứng từ và thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm thông qua hệ thống này.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn có thể lập biên bản, yêu cầu khắc phục tồn tại; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định.

Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố, đồng thời kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục và nâng cao hiệu quả tổ chức bữa ăn bán trú.

Rà soát đơn vị cung cấp, chuẩn bị phương án thay thế

Cùng ngày 17/9, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 4778/UBND-KGVX về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND xã, phường tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát; khẩn trương rà soát, chấn chỉnh việc tổ chức bữa ăn bán trú và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân ở từng khâu.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đoàn kiểm tra liên ngành và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc tổ chức bữa ăn. Trọng tâm gồm phương án đã xây dựng, hồ sơ đánh giá, hợp đồng đã ký, năng lực thực tế của đơn vị cung cấp, việc thực hiện cam kết, nguồn gốc và chất lượng thực phẩm, thực đơn, định lượng và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Suất cơm bán trú lèo tèo ngày 7/9 của học sinh trường Tiểu học Trung Giã.

Đáng chú ý, UBND xã, phường được yêu cầu chủ động xây dựng phương án dự phòng, sẵn sàng thay thế đơn vị cung cấp khi không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng hoặc không thực hiện đúng nội dung cam kết.

Phương án dự phòng phải xác định cụ thể đơn vị cung cấp thay thế, nguồn thực phẩm, địa điểm và phương thức chế biến, vận chuyển, cung cấp suất ăn cũng như trách nhiệm của các bên liên quan, nhằm bảo đảm bữa ăn được duy trì an toàn, liên tục.

Theo chỉ đạo mới, UBND xã, phường phải thường xuyên rà soát việc thực hiện hợp đồng. Nếu đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng hoặc vi phạm cam kết, địa phương có trách nhiệm yêu cầu khắc phục, tạm dừng hoặc thay thế theo thẩm quyền và quy định pháp luật.