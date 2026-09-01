Mức lương của ông Nobi - bố Nobita

Tưởng chỉ là nhân viên quèn nhưng thu nhập của ông Nobi - bố Nobita lại cao hơn tưởng tượng của rất nhiều người.

Trong mắt nhiều thế hệ độc giả Doraemon, ông Nobi Nobisuke - bố của Nobita luôn hiện lên với hình ảnh một nhân viên văn phòng bình thường, sáng đi làm tối về muộn, thỉnh thoảng bị vợ mắng vì tính cẩu thả. Gia đình Nobita cũng thường được mặc định là một hộ trung lưu bình dân, thậm chí kinh tế có phần chật vật. Thế nhưng khi các fan lâu năm của bộ truyện lật lại chi tiết trong nguyên tác để tính toán cụ thể, con số thu nhập của ông Nobi lại không hề "nghèo" như tưởng tượng.

Mức lương gây bất ngờ của ông Nobi Nobisuke

Theo những gì được thiết lập trong nguyên tác, ở giai đoạn truyện mới ra mắt vào năm 1969, ông Nobi có mức thu nhập khoảng 2,16 triệu yên (khoảng 362 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) một năm, tương đương hơn 180.000 yên mỗi tháng.

Nghe qua có vẻ khiêm tốn, nhưng nếu so với mặt bằng lương của một nhân viên văn phòng Nhật Bản cùng thời điểm đó, khi thu nhập trung bình chỉ khoảng 810.000 yên (khoảng 136 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại) một năm, thì ông Nobi thực chất đang kiếm gấp gần 2,7 lần người bình thường. Nói cách khác, ở thời điểm bộ truyện khởi đầu, bố Nobita không hề là dân văn phòng quèn mà thuộc nhóm thu nhập khá.

Ông Nobi Nobisuke, bố của Nobita, thường xuất hiện với hình ảnh nhân viên văn phòng ít nói và giản dị

Ở những ấn bản sau này, khi bối cảnh câu chuyện được cập nhật theo thời đại, mức lương của ông Nobi cũng được điều chỉnh lên khoảng 6 đến 6,5 triệu yên một năm tùy theo nguồn tư liệu, tương đương hơn 500.000 yên mỗi tháng. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, con số này rơi vào khoảng hơn 1 tỷ đồng một năm, tức gần 84 đến 90 triệu đồng mỗi tháng. Mức thu nhập này cũng nhỉnh hơn lương trung bình của một nam nhân viên Nhật Bản cùng độ tuổi 35 đến 41, vốn dao động quanh 4,6 đến 5 triệu yên một năm.

Thu nhập không hề thấp nhưng gia đình Nobita vẫn chật vật

Dù mức lương nhỉnh hơn trung bình, công việc của ông Nobi cũng không phải dạng "đỉnh của đỉnh". Theo các phân tích từ fan Nhật Bản, ông làm việc trong một công ty thương mại quy mô vừa, thuộc nhóm giữa hoặc dưới trung bình nếu so với 10 công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản, nơi nhân viên cùng độ tuổi 35 đến 39 có thể nhận hơn 10 triệu yên (khoảng 1,67 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) một năm. Vậy nên dù thu nhập không tệ, ông Nobi vẫn còn cách khá xa nhóm thu nhập cao thực sự.

Gia đình Nobita sống trong căn nhà đi thuê tại khu Nerima, khiến thu nhập thực tế của ông Nobi bị chi phối đáng kể bởi tiền nhà

Một chi tiết thú vị khác lý giải vì sao gia đình Nobita nhìn bề ngoài có vẻ không dư dả là căn nhà họ đang ở tại khu Nerima không phải nhà tự xây hay mua đứt, mà là nhà thuê. Với diện tích khoảng 4 phòng ngủ cùng phòng khách bếp, giá thuê tham khảo cho một căn tương đương tại khu vực này hiện nay không hề rẻ, chiếm một phần đáng kể trong thu nhập hằng tháng của gia đình. Cộng thêm việc quản lý chi tiêu của bà Tamako đôi lúc chưa thực sự chặt chẽ, gia đình Nobita vẫn thường xuyên rơi vào cảnh thâm hụt vào cuối tháng dù thu nhập của trụ cột gia đình không hề thấp.

Nhìn lại, hình ảnh một ông bố "nghèo, vất vả" trong ký ức nhiều độc giả hóa ra chỉ là cảm nhận bề ngoài. Ông Nobi Nobisuke thực chất có mức lương không tồi so với mặt bằng chung, chỉ là cách chi tiêu và khoản tiền thuê nhà đã khiến gia đình nhỏ này trông có phần eo hẹp hơn thực tế.