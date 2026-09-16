Một "anh trai vượt ngàn chông gai" khoe trường cấp 3 từng theo học, người hâm mộ xuýt xoa: Học xịn lắm mới thi đỗ được!

Từ câu xác nhận giản dị của nam ca sĩ, người hâm mộ không chỉ biết thêm về ngôi trường nam nghệ sĩ từng theo học mà còn có dịp nhìn lại một môi trường giáo dục chú trọng sự phát triển toàn diện của học sinh.

Mới đây, một người hâm mộ đã chia sẻ những thông tin thú vị về Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, ngôi trường thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng thời bất ngờ nhắc đến nam rapper, ca sĩ OSAD và thắc mắc không biết anh có từng học tại đây hay không.

Trong bài đăng, người này bày tỏ sự yêu thích với môi trường học tập của trường, đặc biệt là hoạt động âm nhạc được đưa vào thời khóa biểu chính thức. Theo đó, học sinh được học miễn phí các loại nhạc cụ dân tộc trong câu lạc bộ âm nhạc, không phải tham gia vào thời gian ngoài giờ. Vào những dịp chào cờ, lễ hội hoặc các chương trình của trường, học sinh sẽ có cơ hội lên sân khấu biểu diễn.

Đáng chú ý, ở cuối bài viết, tài khoản này đặt câu hỏi: "Nghe nói OSAD trước cũng học NTT phải không ạ?". Không lâu sau đó, chính nam rapper đã để lại bình luận xác nhận: "Đúng rồi trường mình đó". Màn tương tác ngắn ngủi lập tức khiến người hâm mộ thích thú.

Chi tiết này khiến nhiều người càng tò mò về ngôi trường mà OSAD từng theo học.

Môi trường học tập đa dạng, chú trọng cả kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm

OSAD tên thật là Mai Quang Nam, sinh năm 1997 tại Hưng Yên. Anh được khán giả biết đến rộng rãi qua bản hit “Người âm phủ”, ca khúc từng gây chú ý khi nam nghệ sĩ đang là sinh viên năm thứ 3 ngành Cơ khí chế tạo máy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Không xuất phát từ một môi trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp, OSAD từng theo học một ngành kỹ thuật trước khi được biết đến với vai trò rapper, ca sĩ. Gần đây, anh tiếp tục nhận được sự quan tâm khi tham gia chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Vì thế, việc nam nghệ sĩ xác nhận từng là học sinh của Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành khiến người hâm mộ thích thú, nhất là khi ngôi trường này vốn được biết đến với môi trường học tập đa dạng, chú trọng cả kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm của học sinh.

Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội là trường phổ thông chất lượng cao thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây cũng là một trong những ngôi trường thường nhận được sự quan tâm lớn mỗi mùa tuyển sinh. Đối tượng tuyển sinh của trường không giới hạn trong phạm vi Hà Nội, trong khi tỷ lệ cạnh tranh hằng năm được nhận xét là cao, tương đương với nhiều trường THPT chuyên.

Bên cạnh chương trình học văn hóa, nhà trường còn chú trọng phát triển năng lực và sở thích cá nhân của học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, sân chơi trải nghiệm. Việc học nhạc cụ dân tộc được đưa vào hoạt động học tập chính thức là một trong những điểm khiến nhiều phụ huynh ấn tượng. Học sinh không chỉ tiếp xúc với những kiến thức quen thuộc trên lớp mà còn có cơ hội tìm hiểu văn hóa truyền thống, rèn luyện sự kiên trì, khả năng biểu diễn và tinh thần làm việc tập thể.

Nhiều phụ huynh từng dành lời khen cho môi trường Nguyễn Tất Thành vì cho rằng học sinh có cơ hội học tập trong không khí tương đối vui vẻ, giảm bớt áp lực, đồng thời nhận được sự đồng hành sát sao từ thầy cô. Các câu lạc bộ và hoạt động giao lưu cũng giúp các em có thêm cơ hội cọ xát, khám phá điểm mạnh của bản thân.

Từ câu xác nhận giản dị của OSAD, người hâm mộ không chỉ biết thêm về ngôi trường nam nghệ sĩ từng theo học mà còn có dịp nhìn lại một môi trường giáo dục chú trọng sự phát triển toàn diện của học sinh. Còn với những người yêu mến OSAD, việc biết anh từng là học sinh Nguyễn Tất Thành có lẽ cũng khiến hình ảnh nam nghệ sĩ trở nên thú vị hơn: vừa có nền tảng học tập ở một ngôi trường được nhiều phụ huynh quan tâm, vừa rẽ hướng thành công sang con đường âm nhạc bằng cá tính và lựa chọn riêng của mình.