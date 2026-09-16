Phát hiện sinh viên 20 tuổi kiếm 2,6 tỷ đồng chỉ trong 75 ngày nhờ công việc làm thêm

Trước khi khởi nghiệp, Shaidle từng làm việc toàn thời gian tại một trang trại trồng cây trong những mùa hè từ năm 14 tuổi.

Jacob Shaidle, 20 tuổi, là sinh viên đại học tại Canada và nhà sáng lập Shaidle Cleaning, doanh nghiệp chuyên vệ sinh, làm sạch vỉ nướng barbecue tại Ontario. Bắt đầu công việc này từ năm 15 tuổi với vỏn vẹn 400 USD (khoảng 10,4 triệu đồng) tiền tiết kiệm, Shaidle hiện điều hành một đội ngũ 20 người và có mùa hè đạt doanh thu tới 150.000 USD (khoảng 3,9 tỷ đồng).

Ban đầu, Shaidle chỉ muốn tìm một công việc có thể giúp mình kiếm nhiều tiền hơn mức lương tối thiểu để chuẩn bị cho học phí đại học. Cậu không ngờ công việc làm thêm này lại phát triển thành một doanh nghiệp mà mình dự định theo đuổi toàn thời gian sau khi tốt nghiệp.

Hiện tại, Shaidle là sinh viên đại học toàn thời gian trong năm học và trở thành chủ doanh nghiệp toàn thời gian vào mỗi mùa hè. Trước khi khởi nghiệp, từ năm 14 tuổi, cậu từng làm việc tại một trang trại trồng cây trong những kỳ nghỉ hè. Shaidle vốn thích những công việc đòi hỏi sức lực nên công việc này khá phù hợp. Tuy nhiên, khi bố mẹ nói rằng cậu sẽ phải tự trang trải chi phí học đại học, Shaidle bắt đầu nghĩ đến việc tìm một công việc có thể mang lại thu nhập cao hơn.

Ý tưởng thành lập Shaidle Cleaning xuất hiện vào mùa hè năm 2021. Một ngày nọ, mẹ Shaidle nhờ cậu vệ sinh chiếc vỉ nướng barbecue của gia đình. Sau khi thấy cậu làm khá tốt, bà gợi ý rằng cậu có thể thử sang gõ cửa từng nhà hàng xóm để nhận vệ sinh vỉ nướng và kiếm thêm tiền. Nếu không có lời gợi ý của mẹ, Shaidle nói rằng có lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mở một doanh nghiệp chuyên làm sạch vỉ nướng.

Để bắt đầu, Shaidle cần mua các dụng cụ vệ sinh cần thiết. May mắn là gia đình đã có sẵn một chiếc máy rửa áp lực cao của bố cậu. Phần thiết bị còn lại khiến Shaidle phải bỏ ra 400 USD, tương đương khoảng 10,4 triệu đồng, và đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm mà cậu có khi ấy. Mùa hè đầu tiên, toàn bộ dụng cụ được nhét vào hai túi đựng đồ đi chợ. Vì chưa có bằng lái và cũng không có ô tô, Shaidle chỉ có thể đi bộ trong bán kính khoảng 800 m quanh nhà để tìm khách hàng.

Cách làm đơn giản nhưng hiệu quả. Trong 2 tháng đầu tiên hoạt động vào năm 2021, Shaidle Cleaning mang về 5.000 USD, khoảng 130 triệu đồng. Mùa hè năm sau, sau khi kiếm đủ tiền mua chiếc ô tô đầu tiên, cậu mở rộng phạm vi phục vụ và doanh thu tăng gấp đôi lên 10.000 USD, tương đương 260 triệu đồng, chỉ trong hai tháng.

Jacob Shaidle (Ảnh: Courtesy of Shaidle Cleaning)

Đến mùa hè đầu tiên khi học đại học, Shaidle lần đầu tiên đạt doanh thu 10.000 USD trong một tháng và kết thúc mùa hè với khoảng 30.000 USD, tương đương 780 triệu đồng. Nhưng bước nhảy lớn nhất đến vào mùa hè thứ tư kể từ khi thành lập doanh nghiệp. Chỉ trong 75 ngày, Shaidle Cleaning đạt doanh thu 100.000 USD, khoảng 2,6 tỷ đồng. Tính cả mùa hè, doanh thu đạt khoảng 150.000 USD, tương đương 3,9 tỷ đồng.

Từ một cậu học sinh 15 tuổi đi bộ gõ cửa từng nhà, Shaidle lúc này đã điều hành một đội ngũ gồm 20 người, trong đó có 7 kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện công việc vệ sinh. Doanh nghiệp cũng bắt đầu thuê thêm nhiều học sinh trung học và sinh viên đại học khác, giúp họ có thêm thu nhập để trang trải học phí.

Tuy nhiên, quy mô càng lớn thì việc điều hành càng trở nên phức tạp. Khi chỉ có một mình, Shaidle có thể dễ dàng giữ doanh thu ổn định bằng cách dành một hoặc hai ngày đi gõ cửa từng nhà để lấp đầy lịch làm việc cho cả tuần. Nhưng khi số lượng khách hàng tăng từ khoảng 100 lên hơn 700 mỗi mùa hè, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Shaidle muốn trực tiếp trò chuyện với từng khách hàng, tạo cho họ sự hào hứng trước khi sử dụng dịch vụ và đảm bảo mỗi người đều có trải nghiệm tốt. Nhưng khi doanh nghiệp phát triển, cậu không còn đủ thời gian để tự làm tất cả.

Để giải quyết vấn đề này, Shaidle chú trọng đào tạo nhân viên và xây dựng một đội ngũ có cùng tinh thần làm việc. Theo cậu, đào tạo bài bản rất quan trọng để đảm bảo chất lượng dịch vụ, nhưng yếu tố quyết định vẫn là tìm được những người chăm chỉ, có đam mê và cùng hướng đến một mục tiêu chung.

Bạn thân của Shaidle, Aran Giffen, cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Giffen hỗ trợ quản lý website, tiếp cận khách hàng và quảng cáo trực tuyến, giúp Shaidle Cleaning duy trì lượng khách ổn định.

Một thay đổi khác đến từ việc doanh nghiệp sử dụng phần mềm quản lý Jobber. Trước đây, Shaidle phải dành phần lớn thời gian để tự xếp lịch vệ sinh, lưu thông tin khách hàng và gửi tin nhắn nhắc lịch. Sau khi sử dụng phần mềm, khách hàng có thể tự đặt lịch trực tuyến, hệ thống tự động gửi tin nhắn nhắc hẹn và xuất hóa đơn sau khi hoàn thành dịch vụ.

Nhờ tự động hóa những công việc này, Shaidle có thêm thời gian tập trung vào việc mở rộng doanh nghiệp. Cậu cho rằng nếu không có hệ thống quản lý này, doanh nghiệp khó có thể đạt doanh thu sáu con số và thuê thêm nhân viên như hiện tại.

Điều đáng chú ý là Shaidle Cleaning không chỉ dừng lại ở một công việc làm thêm của riêng Shaidle. Từ một người bắt đầu kinh doanh để kiếm tiền học đại học, cậu đã tạo ra một công ty có thể giúp hàng chục học sinh và sinh viên khác trang trải chi phí giáo dục. Mục tiêu tiếp theo của Shaidle là đưa doanh thu doanh nghiệp vượt mốc 1 triệu USD, tương đương khoảng 26 tỷ đồng. Cậu tin rằng tự động hóa sẽ tiếp tục là một phần quan trọng nếu muốn mở rộng quy mô mà không khiến khối lượng công việc của người điều hành tăng lên tương ứng.

Với Shaidle, phần đáng giá nhất của việc kinh doanh không nằm ở những con số doanh thu. Cậu nói điều khiến mình tự hào nhất là có thể giúp những nhân viên trẻ kiếm đủ tiền để trang trải học phí và các chi phí liên quan đến đại học. Shaidle coi Shaidle Cleaning không đơn thuần là một công ty vệ sinh vỉ nướng. Cậu muốn xây dựng một cộng đồng gồm những học sinh, sinh viên chăm chỉ, tận tâm và có tham vọng, nơi họ không chỉ kiếm tiền mà còn có cơ hội học hỏi, trưởng thành và phát triển bản thân.

Nhìn lại hành trình của mình, Shaidle cho rằng bài học lớn nhất là không nên cố gắng thực hiện mọi thứ một mình. Trước đây, cậu từng nghĩ việc tự mình đạt được những mục tiêu lớn sẽ đáng tự hào, hiệu quả và ấn tượng hơn. Nhưng sau vài năm kinh doanh, cậu nhận ra điều ngược lại.

Theo Shaidle, việc tập hợp những người giỏi xung quanh một mục tiêu chung và cùng nhau tiến về phía trước có giá trị hơn rất nhiều so với việc một mình cố leo lên đỉnh. Kiến thức và kinh nghiệm của người khác có thể giúp một doanh nghiệp tiến nhanh hơn, đồng thời một đội ngũ tốt cũng khiến hành trình trở nên ý nghĩa hơn.

Trong hành trình đó, Shaidle đặc biệt nhắc đến người bạn Aran Giffen, người đã tham gia cùng cậu từ năm thứ ba; Brendan Quinlan, người đã làm cố vấn cho cậu hơn một năm; cùng bố mẹ, những người luôn ủng hộ và đồng hành từ khi cậu vệ sinh chiếc vỉ nướng đầu tiên của gia đình.

Từ 400 USD (khoảng 10,4 triệu đồng) tiền tiết kiệm và một công việc làm thêm tưởng như rất nhỏ, Jacob Shaidle đã xây dựng được một doanh nghiệp có doanh thu 150.000 USD (khoảng 3,9 tỷ đồng) chỉ trong một mùa hè. Điều đặc biệt hơn cả là công việc từng được bắt đầu để kiếm tiền học đại học giờ lại trở thành chính thứ giúp nhiều sinh viên khác có thêm tiền để tiếp tục việc học.

Theo Entrepreneur