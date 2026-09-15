Phụ huynh và học sinh làm gì khi chưa có đủ SGK?

Chiều 15-9, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản hướng dẫn phụ huynh và học sinh các phương án học tập thay thế trong thời gian chưa có đủ sách giáo khoa (SGK).

Theo Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Trần Khánh Bảo, tính đến ngày 15-9, 100% trường học trên địa bàn TPHCM đã chốt nhu cầu mua SGK lần 2 và hoàn tất thủ tục đặt mua bổ sung SGK.

Theo đó, số lượng SGK được các cơ sở giáo dục tổng hợp theo nhu cầu thực tế của học sinh. Hiện nay, SGK đang được khẩn trương vận chuyển và bàn giao trực tiếp về cho các trường.

Nhà trường sẽ thông báo cụ thể đến phụ huynh, học sinh về thời gian và hình thức nhận sách sau khi tiếp nhận.

"Phụ huynh cần chủ động theo dõi thông báo chính thức từ nhà trường, đồng thời liên hệ giáo viên chủ nhiệm hoặc bộ phận phụ trách thư viện, thiết bị để cập nhật tình hình những đầu sách còn thiếu và đăng ký nhận bổ sung", đại diện Sở GD-ĐT TPHCM cho biết.

Thông tin từ NXBGDVN tại TPHCM cho biết, NXBGDVN sẽ tiếp tục điều tiết, bổ sung sách cho thị trường TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận trong các ngày 15, 16 và 17-9. Phụ huynh có thể mua SGK tại các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối của NXBGDVN hoặc thông qua kênh phân phối của nhà trường.

Trong thời gian chờ có đủ SGK, Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn học sinh có thể mượn sách từ thư viện, sử dụng SGK điện tử để không gián đoạn việc học.

Sở GD-ĐT TPHCM đã chỉ đạo các trường khai thác tối đa số sách được trang bị cho thư viện, đồng thời vận động những phụ huynh đã mua hai bộ sách cho học sinh chưa có sách mượn một bộ. Đây là giải pháp giúp học sinh có sách sử dụng trong thời gian chờ nguồn cung bổ sung, nhất là với những em chỉ thiếu một vài cuốn hoặc một số môn học.

Bên cạnh đó, học sinh có điều kiện về thiết bị và kết nối Internet có thể sử dụng SGK điện tử miễn phí tại địa chỉ chính thức của NXBGDVN tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn.

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên các trường học chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ như bài giảng điện tử, phiếu bài tập và tài liệu tóm tắt kiến thức, giúp học sinh tiếp tục theo kịp chương trình trong thời gian chưa có đủ sách bản giấy.

"Sở GD-ĐT TPHCM khuyến nghị phụ huynh bình tĩnh, theo dõi sát các kênh thông tin chính thức của nhà trường, chủ động phối hợp với giáo viên và sử dụng những phương án hỗ trợ phù hợp. Việc thiếu một số cuốn SGK trong thời gian ngắn không nên làm gián đoạn quá trình học tập của học sinh", Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho hay.