Lời khuyên cho phụ huynh thu nhập trung bình nhưng muốn cho con học trường quốc tế

Việc cố gắng cho con theo học môi trường quốc tế khi kinh tế chưa thật sự vững vàng đòi hỏi cha mẹ phải cân nhắc thấu đáo giữa cơ hội học tập và sự an toàn tài chính của cả gia đình.

Nhiều bậc phụ huynh luôn mong muốn dành cho con điều kiện học tập tốt nhất để mở rộng cánh cửa tương lai. Môi trường trường quốc tế với cơ sở vật chất hiện đại, ngoại ngữ chuẩn và phương pháp giáo dục mở là niềm ao ước của không ít gia đình. Tuy nhiên, nếu nguồn thu nhập chỉ ở mức trung bình, quyết định này giống như một canh bạc lớn có thể tạo ra áp lực đè nặng lên kinh tế gia đình và tâm lý của chính đứa trẻ.

Tính toán bức tranh tài chính dài hạn thay vì chỉ nhìn vào học phí

Sai lầm phổ biến nhất của các gia đình có thu nhập trung bình là chỉ nhìn vào mức học phí niêm yết hàng năm. Môi trường quốc tế đi kèm một chuỗi chi phí phụ trợ rất lớn từ tiền cơ sở vật chất, xe đưa đón, dã ngoại, đồng phục cho đến các khóa ngoại khóa đắt đỏ. Những khoản này đôi khi chiếm tới một phần ba tổng ngân sách học tập mỗi năm của con.

Cha mẹ cần cân nhắc kỹ lưỡng bài toán tài chính dài hạn trước khi quyết định cho con học trường quốc tế (Ảnh minh họa: Pinterest)

Hơn thế nữa, lộ trình học tập của trẻ là một chặng đường dài ít nhất từ mười đến mười hai năm. Việc gồng gánh chi phí trong một hoặc hai năm đầu có thể khả thi, nhưng nếu gia đình gặp biến cố về công việc hoặc suy thoái kinh tế, nguy cơ con phải đứt gánh giữa đường để chuyển về trường công lập là rất lớn. Sự thay đổi đột ngột về môi trường giáo dục và phương pháp học sẽ khiến trẻ khó thích nghi, thậm chí gặp khủng hoảng tâm lý kéo dài.

Tránh tạo áp lực kinh tế và chênh lệch mức sống cho con

Khi thu nhập chỉ ở mức vừa phải, việc dồn phần lớn tiền bạc cho học phí đồng nghĩa với việc cả gia đình phải thắt lưng buộc bụng. Cảnh tượng bố mẹ phải chắt chiu từng đồng, làm thêm kiệt sức để con được đi học rất dễ tạo nên cảm giác tội lỗi cho đứa trẻ. Chúng có thể cảm thấy bản thân là gánh nặng lớn của bố mẹ mỗi khi kết quả học tập không như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, môi trường học đường tại các trường quốc tế phần lớn quy tụ con cái của những gia đình có điều kiện kinh tế vượt trội. Khi bước vào tập thể đó, trẻ sẽ đối diện với sự chênh lệch lớn về mức sống, từ quần áo, thiết bị công nghệ cho đến những chuyến du lịch cùng bạn bè. Nếu không có bản lĩnh tâm lý vững vàng hoặc sự đồng hành tinh tế từ phụ huynh, trẻ rất dễ nảy sinh cảm giác tự ti, mặc cảm hoặc ngược lại là hình thành lối đua đòi không phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Sự chênh lệch mức sống giữa bạn bè đồng trang lứa có thể tạo ra rào cản tâm lý cho con (Ảnh minh họa: Pinterest)

Cân nhắc các giải pháp thay thế linh hoạt và phù hợp năng lực

Đầu tư cho tương lai của con không nhất thiết phải gói gọn trong danh xưng trường quốc tế. Các hệ thống trường song ngữ chất lượng cao hoặc mô hình trường tư thục định hướng hội nhập hiện nay là lựa chọn kinh tế hơn rất nhiều nhưng vẫn đảm bảo môi trường ngoại ngữ tốt và rèn luyện kỹ năng toàn diện cho học sinh.

Nếu con có năng lực vượt trội, cha mẹ hoàn toàn có thể hướng con đến việc săn học bổng tại các trường quốc tế uy tín hoặc duy trì việc học ở trường công lập kết hợp đầu tư bài bản cho tiếng Anh và hoạt động ngoại khóa ngoài giờ. Một nền tảng gia đình ổn định về tài chính, một tổ ấm bình an không bị đè nặng bởi các khoản nợ học phí mới là bệ phóng vững chắc nhất cho sự phát triển của con trẻ.