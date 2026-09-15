Bữa ăn của hơn 2.000 học sinh sau vụ gà, tôm có mùi bất thường

Sau sự việc Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) phát hiện thịt gà, tôm "có mùi bất thường", một số phụ huynh cho con về nhà ăn bữa trưa. Ngày 14/9, số suất ăn giảm khoảng 30-40% so với ngày trước đó; hôm nay 15/9, suất ăn giảm khoảng 20%.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Trường tiểu học Lê Trọng Tấn, 10 giờ sáng ngày 15/9, nhân viên bếp tất bật chia cơm và thức ăn vào khoảng 2.000 khay cho học sinh của trường.

Ngoài phần cơm cho học sinh ở điểm chính, số còn lại được đóng thùng đưa lên xe chuyên dụng để chở về hai phân hiệu cho học sinh ăn trưa. Trước khi xe di chuyển, nhân viên y tế dán nhãn niêm phong.

Sáng nay, chị Bùi Thị Duy, phụ huynh có con học lớp 2A3 ở trường cho biết, những ngày qua, thông tin liên quan thực phẩm đầu vào có mùi khiến chị vô cùng lo lắng. Trên các hội nhóm, phụ huynh liên tục trao đổi để nắm tình hình. Điều chị mong muốn là gửi con ăn bán trú ở trường, làm thế nào để bữa ăn đảm bảo chất lượng.

Sáng 11/9, nhà trường, phụ huynh phát hiện gà, tôm "có mùi bất thường" định đưa vào bếp ăn trường học.

Bà Bùi Thị Bích Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn cho biết, năm học này, Công ty Cổ phần tập đoàn VAS Group là đơn vị ký hợp đồng, tổ chức nấu ăn tại bếp ăn của trường.

5 giờ sáng ngày 11/9, bà và đại diện cha mẹ học sinh và nhân viên y tế cùng kiểm tra thực phẩm đầu vào bếp ăn bán trú.

Ngay khi kiểm tra bằng cảm quan như nhìn, sờ, ngửi, cùng các bước kiểm tra về khối lượng, tem nhãn và thông tin truy xuất trước khi đưa vào sơ chế, nhận thấy một số thực phẩm như gà, tôm do đơn vị cung cấp giao đến không đảm bảo độ tươi, nhà trường đã từ chối tiếp nhận, yêu cầu đổi sang nguyên liệu khác đạt yêu cầu trước khi chế biến.

Biên bản từ chối nhận được lập sáng 11/9 ghi rõ: “Do một số gà và tôm bị hỏng, ngả màu nên nhà trường cho quay đầu toàn bộ 102,5 kg ức gà lọc xương và 122 kg tôm, loại 150 – 200 con/kg”.

Lý do từ chối nhận hàng theo biên bản là do: “Thực phẩm có mùi bất thường, không đảm bảo cảm quan”.

Trường này có gần 2.200 em ăn bán trú, tổ chức nấu tại điểm trường chính. Sau đó, chia suất và mang đi các phân hiệu.

Ngay bữa trưa hôm đó, trường này cũng buộc phải đổi món tôm rim thành thịt xay để đảm bảo giờ ăn.

Bà Hường cho biết, sau sáp nhập, trường có gần 2.400 học sinh gồm ở trường chính và hai phân hiệu. Mỗi ngày, có 2.146 em đăng ký ăn bán trú tại trường. Mỗi suất ăn có giá 40.000 đồng, trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng, phụ huynh góp 12.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, một số phụ huynh cho con về nhà ăn bữa trưa. Ngày 14/9, số suất ăn giảm khoảng 30-40% so với ngày trước đó; hôm nay 15/9, suất ăn giảm khoảng 20%. Trong khi đó, số suất ăn tại trường chính và phân hiệu 2 không bị ảnh hưởng.

"Với trách nhiệm của người đứng đầu, khi thực phẩm chưa đảm bảo theo đánh giá cảm quan, chúng tôi phải từ chối nhận", bà Hường nói.

Hiệu trưởng cho biết trường không đặt vấn đề hay kết luận về việc nhà cung cấp có trộn lẫn thực phẩm tươi với thực phẩm kém chất lượng trong cùng một túi. Nhà trường chỉ căn cứ vào tình trạng thực tế khi tiếp nhận để quyết định nhận hay từ chối.

Trước đó, hình ảnh được phụ huynh chia sẻ cho thấy trong một túi thịt gà có những miếng màu sắc khác nhau, trong đó một số miếng bị phản ánh có màu sẫm và mùi bất thường.

Giám sát bữa ăn tạo áp lực lớn

Ngoài vấn đề thực phẩm không đảm bảo độ tươi, một số phản ánh của phụ huynh còn đề cập việc vệ sinh tại khu sơ chế, dụng cụ như dao, thớt, máy xay thịt chưa đảm bảo.

Về nội dung này, bà Hường cho rằng, các thông tin chưa phản ánh đầy đủ thực tế. Một số chỗ có thời điểm “chưa thực sự sạch sẽ” nhưng toàn bộ khu vực đều đã được vệ sinh sau khi chế biến và học sinh ăn bữa trưa.

Học sinh ăn bữa trưa ở trường

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn chia sẻ thêm, sau sáp nhập, quy mô học sinh lớn trong khi nhân lực sau quá trình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính giảm khiến việc giám sát bữa ăn tạo áp lực cho nhà trường.

Việc tổ chức bán trú cũng thay đổi khi thực phẩm được nấu tại một điểm rồi chia suất, đưa lên xe vận chuyển đến các phân hiệu. Điều này khiến trường phải kiểm soát thêm các khâu vận chuyển, thời gian giao nhận và chất lượng thức ăn khi đến nơi.

Hiệu trưởng đi động viên học sinh ăn cơm trưa ngày 15/9

Bà Hường cho rằng những lo lắng của phụ huynh về việc cơm, thức ăn có đến đúng giờ, còn nóng và đảm bảo chất lượng hay không là dễ hiểu. Nhưng trách nhiệm chính trong tổ chức và giám sát bữa ăn vẫn thuộc về nhà trường, đặc biệt là người đứng đầu; phụ huynh tham gia với vai trò phối hợp, hỗ trợ.

Về đơn vị cung cấp thực phẩm, hiệu trưởng cho biết sau sự việc, UBND phường đã tổ chức các cuộc làm việc với sự tham gia của nhiều cơ quan, trong đó có công an, y tế và các bộ phận liên quan và đã có kết luận, chỉ đạo cụ thể.

Nhà trường cho biết tiếp tục tăng cường kiểm soát thực phẩm đầu vào, phối hợp với phụ huynh và các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh.

Không phải cứ vi phạm là thay thế

Sự việc đã được nhà trường báo cáo UBND Phường Yên Nghĩa. Qua xác minh cho thấy, nguồn thực phẩm tôm và thịt gà cung cấp cho bếp ăn Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn được thực hiện theo chuỗi cung ứng có hợp đồng giữa các đơn vị liên quan.

Đối với tôm, là do Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam. Công ty TNHH Dejoy Việt Nam lại ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Ngự Thiện.

Còn thịt gà là Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam. Công ty TNHH Dejoy Việt Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Quốc Khánh Việt Nam.

Sau khi xảy ra sự cố, phường Yên Nghĩa buộc công ty chấm dứt hợp đồng với 2 đơn vị cung cấp tôm và thịt gà và lựa chọn nguồn cung thay thế bảo đảm chất lượng.

Bà Bùi Thị Phương Dung, Chánh văn phòng UBND phường Yên Nghĩa cho biết, nếu công ty tiếp tục có vi phạm mới bị chấm dứt hợp đồng. Việc xử lý từng bước theo quy định trong hợp đồng.

Còn ông Ngọc Đoài, Tổng Giám đốc Công ty VAS Group, đơn vị cung cấp thực phẩm, tổ chức nấu ăn cho Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) lý giải, trước khi thực phẩm được đưa vào chế biến cho học sinh phải qua khâu kiểm soát. Cụ thể là quy trình kiểm tra, giám sát thực phẩm có sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và đại diện của công ty.

"Nhà cung cấp đưa hàng đến trường thì đơn vị mới có thể kiểm tra thực tế. Vì đơn vị không thể đi đến tất cả các cơ sở của nhà cung cấp để kiểm tra từng lô hàng", ông Đoài nói.

Được biết, năm nay, công ty này cung cấp thực phẩm và tổ chức bữa ăn bán trú cho 3 trường học trên địa bàn phường Yên Nghĩa. Tại Hà Nội, công ty cung cấp khoảng 20.000 suất ăn mỗi ngày.

