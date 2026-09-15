Qua Match Day gần 1 tuần, bác sĩ STT 02 Tạ Tiến Tùng vẫn được nhắc đến: Profile cỡ này!

Match Day 2026 đã khép lại, nhưng những gương mặt ở nhóm đầu bảng xếp hạng vẫn được chú ý, trong đó có Tạ Tiến Tùng - thí sinh mang STT 02.

Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra được gần 1 tuần nhưng đến thời điểm hiện tại, dư âm của "ngày hội" đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú đặc biệt này vẫn chưa hẳn lắng xuống. Những gương mặt có thứ hạng cao, được gọi tên đầu tiên để bước lên lựa chọn chuyên ngành, vẫn tiếp tục nhận về nhiều sự quan tâm.

Tạ Tiến Tùng là một trong những cái tên như thế. Tại Match Day 2026, Tạ Tiến Tùng xuất hiện ở vị trí STT 02. Với thứ hạng này, Tùng là người thứ hai được bước lên bục gọi tên chuyên ngành, chỉ sau Nguyễn Đức Anh Quân - Thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay. Và giống như Thủ khoa, Á khoa Tạ Tiến Tùng cũng lựa chọn Sản phụ khoa, chính thức bắt đầu chặng đường bác sĩ nội trú sau 6 năm học Y.

Màn gọi tên chuyên ngành của Á khoa Tạ Tiến Tùng (Clip: Như Hoàn)

Chân dung bác sĩ Tạ Tiến Tùng, người thứ 2 gọi tên chuyên ngành tại Match Day 2026 (Ảnh: Như Hoàn)

Tuy nhiên, trước khi xuất sắc xuất hiện ở vị trí số 02 ấy, Tạ Tiến Tùng đã có một bảng thành tích đầy nổi bật ngay từ thời sinh viên.

Tạ Tiến Tùng sinh năm 2002, là sinh viên Y khoa K5 (2020-2026), Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa. Sau 6 năm học, Tùng tốt nghiệp với GPA 8.45/10 và trở thành Thủ khoa đầu ra ngành Y khoa khóa 2020-2026 của Phân hiệu.

Tân bác sĩ nội trú ngành Sản phụ khoa này không chỉ có một lần đứng đầu. Trong quá trình học, Tùng từng là Thủ khoa khối Y2 năm học 2021-2022 và Thủ khoa khối Y3 năm học 2022-2023, đồng thời có 11/12 học kỳ nhận Học bổng Khuyến khích học tập loại Giỏi.

Bên cạnh thành tích học tập, Tùng còn tham gia nhiều hoạt động của sinh viên Phân hiệu, từ CLB Học tập tích cực, CLB Tiếng Anh đến các chương trình học thuật như Rung chuông vàng, Freetalk, MEDIQUEST, Seminar Adolescent and Youth SRH Education. Nam sinh từng giữ vai trò Chủ nhiệm CLB Tiếng Anh Phân hiệu năm học 2022-2023 và Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn YKPHK5 trong 5 năm học.

Tùng cũng nhận 2 lần Học bổng Quốc tế Mitsubishi Corporation, Học bổng Homtamin năm học 2023-2024 và Học bổng BIDV dành cho sinh viên Phân hiệu trong các năm học 2023-2024 và 2024-2025.

Tiến Tùng bên cạnh GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trong buổi gặp gỡ đầu năm học tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội ngày 14/9 vừa qua (Ảnh: Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội)

Từ vị trí Thủ khoa đầu ra của Phân hiệu Thanh Hóa, Tùng tiếp tục thử sức ở kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026 và giành ngôi Á khoa. Và rồi đến Match Day ngày 9/9, cái tên Tạ Tiến Tùng đã được xướng lên ở vị trí STT 02.

Từ một sinh viên Y khoa tại Phân hiệu Thanh Hóa, Tùng giờ đã bước sang một chặng đường hoàn toàn mới với 3 năm đào tạo bác sĩ nội trú phía trước. Match Day đã qua, những con số trên bảng xếp hạng cũng đã trở thành một phần của hồ sơ. Nhưng với Tạ Tiến Tùng, hành trình nghề nghiệp mà những con số ấy mở ra mới thực sự bắt đầu.

Theo Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội