Phát hiện ra nam bác sĩ nội trú cao 1m81 và đẹp trai, học "trường ngoài" vẫn giành STT 24 tại Match Day 2026

Đứng thứ 24 tại Match Day 2026 của Trường ĐH Y Hà Nội, nam sinh này nằm trong nhóm thí sinh có quyền lựa chọn chuyên ngành rất sớm.

Match Day 2026 của Trường ĐH Y Hà Nội dù đã diễn ra cách đây vài ngày nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn là một trong những đề tài được bàn luận rất nhiều trên MXH. Liên tục, nhiều gương mặt tân bác sĩ nội trú đã lọt vào "tầm ngắm" của netizen. Trong số đó, nam bác sĩ mang số thứ tự 24 chính là một ví dụ.

Màn gọi tên chuyên ngành Gây mê hồi sức của STT 24 tại Match Day 2026

Được biết, nam bác sĩ này có tê là Đào Công Minh, sinh năm 2002. Tại Match Day, Công Minh dõng dạc đưa ra lựa chọn là chuyên ngành Gây mê hồi sức.

Điều đặc biệt, Minh không phải sinh viên tốt nghiệp từ Trường ĐH Y Hà Nội mà theo học tại Trường ĐH Y Dược Thái Bình. Việc đứng ở vị trí 24 trong kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2026 của trường Đại học Y Hà Nội giúp nam bác sĩ có quyền lựa chọn chuyên ngành từ khá sớm, trước phần lớn thí sinh còn lại.

Đào Công Minh, bác sĩ STT 24 tại Match Day 2026 của Trường ĐH Y Hà Nội

Cậu bé hay ốm vặt chạm tay vào ước mơ bác sĩ

Đào Công Minh sinh năm 2002, cao 1m81, hiện đã trở thành bác sĩ sau những năm tháng học tập tại Trường ĐH Y Dược Thái Bình. Ngoài thời gian dành cho chuyên môn, Minh có sở thích chơi thể thao và game. Cơ duyên đưa anh đến với ngành Y bắt đầu từ những trải nghiệm của chính mình khi còn nhỏ.

“Ngày bé mình hay bị ốm vặt, phải đi gặp bác sĩ nhiều lần. Chính vì thế, khi lớn lên, mình muốn trở thành bác sĩ, vừa có thể cứu chữa cho chính mình, vừa giúp đỡ cho xã hội”, Minh chia sẻ.

Minh cao 1m81, đến từ Hà Nội, ngoài công việc chuyên môn, anh có sở thích chơi thể thao và game

Nếu những lần đi khám giúp Minh hình thành mong muốn theo ngành Y thì một ca phẫu thuật năm lớp 8 lại khiến anh bắt đầu nghĩ cụ thể hơn về chuyên ngành mình muốn theo đuổi. Khi ấy, Minh phải phẫu thuật cắt ruột thừa. Trải nghiệm của một bệnh nhân khiến anh chú ý đến Gây mê hồi sức. Nhiều năm sau, khi đứng trước hàng trăm lựa chọn tại Match Day, Minh vẫn nhớ đến trải nghiệm ấy và quyết định gọi tên chính chuyên ngành này.

“Gây mê hồi sức là chuyên ngành tổng hợp rất nhiều kiến thức của y khoa, đồng thời đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trước, trong và sau mỗi ca mổ. Chính việc từng phải phẫu thuật cắt ruột thừa khi còn học lớp 8 đã thôi thúc mình lựa chọn chuyên ngành này”, Minh nói.

Với Minh, đó là khoảnh khắc đánh dấu việc một ước mơ đã chuyển sang một chặng đường mới.

Nam bác sĩ tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược Thái Bình lựa chọn Gây mê hồi sức tại Match Day 2026

13-15 tiếng ôn thi mỗi ngày cho một bắt đầu mới

Để trở thành người thứ 24 được gọi tên chuyên ngành, Minh đã trải qua quãng thời gian ôn thi vô cùng gian nan, áp lực khi kỳ thi bác sĩ nội trú có yêu cầu kiến thức sâu rộng, nặng nề.

“Đây có thể nói là kỳ thi khốc liệt nhất đối với mọi sinh viên Y. Kỳ thi yêu cầu một tân bác sĩ phải có đầy đủ kiến thức của tất cả các chuyên ngành. Đề thi trải rất rộng, nhiều khi có những nội dung không nằm trong sách vở thông thường mà mình phải tìm đọc thêm bên ngoài”, Minh kể.

Sự cạnh tranh càng trở nên đáng kể khi Minh là một thí sinh đến từ “trường ngoài”. Minh ý thức được mình có thể gặp một số bất lợi nhất định về kiến thức cũng như kinh nghiệm lâm sàng nếu đặt cạnh những người đã học tại chính trường Đại học Y Hà Nội.

“Là một sinh viên trường ngoài, mình có thiệt thòi đôi chút so với các bạn học Y Hà Nội về kiến thức và kinh nghiệm lâm sàng. Nhưng vì hiểu những khó khăn đó nên mình càng quyết tâm hơn”, anh nói.

Nam bác sĩ tốt nghiệp Y Dược Thái Bình lọt top 24 tại Match Day 2026

Có những ngày, Minh dành 13-15 tiếng để học. Cường độ ôn tập khiến anh không ít lần mệt mỏi và áp lực, nhưng vẫn cố gắng giữ mục tiêu trở thành bác sĩ nội trú ở phía trước.

“Quãng thời gian ôn thi thực sự vô cùng khó khăn. Mình đã phải học khoảng 13-15 tiếng một ngày, thực sự rất mệt mỏi. Có những lúc áp lực, nhưng mình luôn cố gắng tự động viên bản thân và tin rằng mình sẽ trở thành một bác sĩ nội trú. Nhờ vậy, mình đã vượt qua được những khó khăn và đạt thứ hạng như mong muốn”, Minh chia sẻ.

Với Minh, đứng thứ 24 giúp anh có nhiều lợi thế khi bước vào Match Day, nhưng đây không phải quyết định được đưa ra chỉ vì một vị trí đẹp trên bảng xếp hạng. Gây mê hồi sức đã là lựa chọn được hình thành từ trải nghiệm của chính anh.

Với Minh, đỗ bác sĩ nội trú chỉ là khởi đầu cho hành trình 3 năm phía trước

Đỗ bác sĩ nội trú, với Minh, cũng chưa phải đích đến. Ba năm phía trước mới là chặng đường để biến kiến thức thành kinh nghiệm thực tế.

“Đỗ đầu vào BSNT chỉ là khởi đầu cho một chặng đường mới, nhiều gian nan và thử thách hơn. Thực sự trong 3 năm tới, mình chỉ muốn hoàn thành thật tốt chương trình học nội trú để có đủ kiến thức, kinh nghiệm, qua đó cứu chữa và giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân nhất có thể”, Minh nói.

Từ một cậu bé hay ốm vặt đến nam bác sĩ đứng thứ 24 tại Match Day 2026, lựa chọn Gây mê hồi sức của Đào Công Minh cuối cùng lại bắt đầu từ chính trải nghiệm của anh với tư cách một bệnh nhân.

“Chữa bệnh, cứu người luôn luôn là mục tiêu lớn nhất của các bác sĩ chúng mình”, Minh bày tỏ.

Ảnh, video: NVCC