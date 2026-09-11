Nơi mua sách giáo khoa "không sợ thiếu" cho hàng triệu phụ huynh cả nước

Đặc biệt theo cách này, phụ huynh ở xa có thể đăng ký mua online.

Mới đây, một số trường đã gửi thông báo mới, cập nhật thông tin, để hỗ trợ phụ huynh mua sách giáo khoa cho con em nếu còn thiếu, chưa mua được đủ bộ.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại, nếu phụ huynh nào còn chưa mua đủ sách giáo khoa phổ thông (các cấp) cho con, thì hãy tiến hành một trong các cách sau:

Cách thứ nhất: Đến trực tiếp các cửa hàng phân phối chính thức của NXB Giáo dục tại các địa phương, theo danh sách công bố chính thức của đơn vị này. Theo thông báo của NXB Giáo dục, lượng sách phát hành đủ nhu cầu, do đó, phụ huynh có thể tìm được đầu sách cần thiết.

Cách thứ hai: Mua trực tuyến. NXB Giáo dục cũng có các kênh bán trực tuyến chính thức, được công bố trên website của đơn vị.

Mua trực tiếp tại hệ thống cửa hàng của NXB Giáo dục Việt Nam

Theo danh sách dưới đây, phụ huynh có thể kiểm tra trước địa chỉ và liên hệ điểm bán gần nơi sinh sống để hỏi tình trạng đầu sách cần mua. Cách này đặc biệt hữu ích với những gia đình hiện chỉ thiếu một vài cuốn, cần mua bổ sung sau khai giảng hoặc không tìm đủ sách tại các nhà sách quen thuộc.

Danh sách các cửa hàng cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027 được NXB Giáo dục Việt Nam công bố để phụ huynh thuận tiện tra cứu. Ảnh: NXBGDVN.

Mua online qua 4 website chính thức

Nếu không thuận tiện đến cửa hàng, phụ huynh có thể lựa chọn hình thức mua trực tuyến. Theo thông tin chính thức của NXB Giáo dục Việt Nam, hiện có 4 kênh bán sách giáo khoa trực tuyến gồm , , và .

1. GDShop https://gdshop.vn/

2. ADCBook https://adcbook.net.vn/

3. iSeebooks https://iseebooks.vn/

4. Phương Nam Retail https://phuongnamretail.vn/

Dù năm học 2026-2027 đã bắt đầu, nhiều phụ huynh tại một số địa phương vẫn cho biết chưa mua đủ sách cho con. Tại TP.HCM, có thời điểm nhiều đầu sách tại nhà sách hết hàng, người mua phải tìm qua nhiều điểm hoặc hỏi nhau trên các nhóm mạng xã hội để mua từng cuốn còn thiếu.

Dù năm học mới đã bắt đầu, nhiều phụ huynh vẫn chưa mua đủ sách cho con (Ảnh: Báo Tiền phong)

Theo ghi nhận của phóng viên VOV ngày 8/9 tại Nhà sách Trí Tuệ ở Giảng Võ (Hà Nội), một số gia đình dù đặt sách từ trước nhưng khi nhận vẫn thiếu đầu sách, phải tiếp tục tìm mua tại nơi khác hoặc trên mạng.

Một phụ huynh cho biết đã đặt 9 cuốn thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống lớp 5 với giá khoảng 153.000 đồng. Tuy nhiên, đối chiếu giá bìa, tổng số sách này chỉ khoảng 110.000 đồng, thấp hơn khoảng 40.000 đồng so với số tiền đã trả. Nếu mua đủ khoảng 15 cuốn, chi phí có thể lên tới 290.000 đồng.

Tại TP.HCM, nhiều phụ huynh cũng phản ánh tình trạng thiếu sách và giá bán trên sàn thương mại điện tử (không thuộc hệ thống phân phối chính thức) cao hơn giá bìa. Một số cuốn bị rao cao gấp đôi, thậm chí 4-6 lần. Chẳng hạn, sách Âm nhạc lớp 1 giá bìa 7.000 đồng được rao 44.000 đồng; sách Đạo đức lớp 1 giá bìa 8.800 đồng được rao 34.000 đồng.