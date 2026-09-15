Phát hiện nữ sinh 22 tuổi vừa đi học vừa làm 4 công việc, tiết kiệm được 2,9 tỷ đồng

Trong khi vẫn đang theo học cùng lúc hai chương trình đại học, nữ sinh này đã dành dụm được một khoản tiền đủ để chuẩn bị cho kế hoạch mua nhà đầu tiên.

Ở tuổi 22, khi phần lớn sinh viên vẫn đang tập trung hoàn thành chương trình đại học và tìm kiếm những công việc làm thêm đầu tiên, Violet (tên nhân vật đã được thay đổi) đã có một lịch trình khá khác biệt. Cô vừa đi học, vừa làm tới 4 công việc và dành phần lớn số tiền kiếm được cho mục tiêu tài chính dài hạn.

Nữ sinh sống tại Queensland, Australia, hiện theo học cùng lúc bằng Cử nhân Kinh doanh, chuyên ngành Kế toán và bằng Cử nhân Kinh tế Bất động sản. Bên cạnh việc học, cô làm việc tại một công ty khởi nghiệp, một công ty tư vấn tài chính, nhà hàng và thỉnh thoảng nhận ca tại chuỗi cửa hàng bán đồ gia dụng Bunnings.

Nhờ nhiều nguồn thu nhập, Violet kiếm trung bình khoảng 1.800 AUD mỗi tuần sau thuế, tương đương hơn 33 triệu đồng. Trước thuế, con số này vượt 100.000 AUD mỗi năm. Đáng chú ý hơn, cô đã dành dụm được 160.000 AUD, tương đương khoảng 2,9 tỷ đồng, để chuẩn bị cho khoản tiền đặt cọc mua căn nhà đầu tiên.

Từ nữ sinh bị từ chối hơn 60 lần đến lúc có 4 công việc

Con đường để có 4 công việc cùng lúc của Violet không hề dễ dàng. Khi mới quyết định tìm việc để tăng thu nhập, cô chỉ là một sinh viên đại học chưa có nhiều kinh nghiệm. Violet cho biết cô đã nộp đơn vào hơn 60 vị trí trong vòng 3 tháng, nhưng chỉ nhận được 2 lời mời phỏng vấn. Việc liên tục nhận thư từ chối khiến cô nhiều lần cảm thấy khó duy trì động lực. Tuy nhiên, sau cùng, cô vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội và lần lượt có được những công việc phù hợp với lịch học.

Hiện tại, công việc chính của Violet là trợ lý kế toán bán thời gian tại một công ty khởi nghiệp. Cô làm 2 ngày mỗi tuần tại một công ty tư vấn tài chính nhỏ, đồng thời làm thêm trong ngành dịch vụ và bán lẻ. Công việc trợ lý kế toán đem lại cho cô mức lương gần 30 AUD/giờ. Violet nói cô bất ngờ với mức thù lao này và đặc biệt thích công việc vì có cơ hội học thêm nhiều kiến thức thực tế.

Trong khi đó, công việc tại nhà hàng và cửa hàng bán lẻ giúp cô có thêm tiền tiết kiệm, đồng thời đem lại cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người. Với lịch làm việc dày đặc, Violet hiện làm việc khoảng 5 ngày mỗi tuần bên cạnh việc học đại học.

Violet vừa theo học hai chương trình đại học vừa duy trì 4 công việc để tăng khoản tiền dành dụm cho mục tiêu mua nhà (Ảnh: Organise My Money)

22 tuổi đã dành dụm 160.000 AUD

Violet cho biết cô bắt đầu có ý thức về việc tiết kiệm từ khá sớm. Năm 13 tuổi, cô bắt đầu kiếm những khoản tiền đầu tiên bằng cách dạy piano và toán cho trẻ em trong khu vực mình sinh sống. Từ đó, mục tiêu mua bất động sản đầu tiên dần trở thành động lực khiến cô quan tâm nhiều hơn đến chuyện quản lý tiền.

Đến năm 22 tuổi, khoản tiền dành cho mục tiêu mua nhà của Violet đã đạt 160.000 AUD, tương đương khoảng 2,9 tỷ đồng. Cô hiện trong quá trình xin phê duyệt trước khoản vay để có thể mua căn nhà đầu tiên. Tuy nhiên, Violet chưa muốn dừng lại ở con số này.

"Theo cách tôi nhìn nhận, khoản đặt cọc càng lớn thì càng tốt", cô chia sẻ.

Vì vậy, dù đã có một khoản tiền đáng kể, nữ sinh vẫn tiếp tục làm việc và tiết kiệm thêm. Mục tiêu tài chính của Violet không chỉ dừng ở việc mua một căn nhà. Cô muốn sau khi tốt nghiệp có thể sống và làm việc ở nhiều nơi khác nhau, trở thành một digital nomad, tức người có thể làm việc từ bất kỳ địa điểm nào thay vì cố định tại một văn phòng.

Để đạt được điều đó, cô cho rằng mình cần chủ động về tài chính trước.

Lịch trình của một nữ sinh 22 tuổi khiến nhiều người tò mò

Với 4 công việc và hai chương trình đại học, Violet gần như không có quá nhiều thời gian rảnh. Cô cho biết lịch làm việc dày đặc khiến đời sống xã hội bị hạn chế, nhưng bản thân vẫn cố gắng dành thời gian cho những người quan trọng.

Mỗi sáng, cô thường tới phòng gym cùng bạn thân. Hai người đôi khi gặp nhau trước giờ làm để uống matcha. Violet cũng cố gắng không bỏ lỡ sinh nhật của bạn bè hay những sự kiện quan trọng. Cô còn là một người yêu thích rugby union và dành thời gian xem các trận đấu vào tối thứ Tư hoặc thứ Bảy.

Điều này cho thấy lịch trình của Violet không hoàn toàn xoay quanh công việc. Cô vẫn cố gắng duy trì những hoạt động cá nhân, chỉ là phải sắp xếp chúng trong một khoảng thời gian khá hạn chế.

Violet cũng thường xuyên chia sẻ về ngân sách, mục tiêu tiết kiệm và cách quản lý tiền trên tài khoản TikTok Organise My Money. Tài khoản này đã thu hút hơn 170.000 lượt thích. Cô cho rằng tiền bạc có ảnh hưởng rất lớn đến cách mỗi người lựa chọn cuộc sống. Với bản thân Violet, tự do tài chính đồng nghĩa với việc có thể quyết định mình muốn sống ở đâu, làm gì và dành thời gian cho ai.

Dù làm việc 5 ngày mỗi tuần, Violet vẫn cố gắng duy trì thời gian cho bạn bè, tập gym và những sở thích cá nhân (Ảnh: Organise My Money)

Khi sinh viên bắt đầu học cách quản lý tiền

Câu chuyện của Violet không phải một công thức mà mọi sinh viên đều có thể áp dụng. Cô có những điều kiện riêng, trong đó đáng chú ý là việc có thể sống cùng gia đình và không phải trả tiền thuê nhà. Đây là một lợi thế lớn khi mục tiêu là tích lũy một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, làm 4 công việc cùng lúc trong khi học hai chương trình đại học cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực. Không phải sinh viên nào cũng cần hoặc nên lựa chọn cách này.

Điều đáng chú ý hơn trong câu chuyện của Violet là việc cô bắt đầu suy nghĩ về tiền bạc từ rất sớm. Từ những khoản tiền kiếm được khi dạy piano và toán năm 13 tuổi, cô dần hình thành mục tiêu tiết kiệm và đến khi vào đại học, mục tiêu đó trở thành kế hoạch mua bất động sản đầu tiên.

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của giáo dục tài chính dành cho người trẻ. Trước khi nghĩ đến những khoản đầu tư lớn, học sinh, sinh viên có thể bắt đầu bằng việc hiểu mình có bao nhiêu tiền, tiền được sử dụng vào đâu và mục tiêu tài chính trong vài năm tới là gì.

Với Violet, khoản tiền 160.000 AUD không xuất hiện chỉ sau một vài tháng. Nó là kết quả của nhiều năm tích lũy, cộng với rất nhiều giờ làm việc trong thời gian vẫn còn ngồi trên giảng đường.

Theo news.com.au