Bắt gặp Khánh Vy bên cạnh nam bác sĩ nội trú điển trai Nguyễn Bùi Quốc Anh - người đầu tiên lựa chọn Ngoại khoa tại Match Day

Tại Match Day 2026, nam bác sĩ mang số thứ tự 65 là người đầu tiên của khóa 51 lựa chọn chuyên ngành Ngoại khoa.

Match Day 2026 đã qua được 1 tuần nhưng dư âm của nó thì vẫn còn. Rất nhiều gương mặt xuất hiện trong ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội đã khiến hội trường nói riêng và cả cộng đồng mạng nói chung đặc biệt chú ý. Nguyễn Bùi Quốc Anh - nam bác sĩ điển trai mang số thứ tự 65 là một gương mặt như thế.

Tại Match Day, Quốc Anh bước lên sân khấu và không chút do dự gọi tên Ngoại khoa - chuyên ngành anh đã xác định theo đuổi từ những năm Y3, Y4. Không chỉ sở hữu thành tích học tập nổi bật, nam bác sĩ còn gây chú ý bởi vẻ ngoài sáng sủa, phong thái tự tin.

Quốc Anh cũng là người đầu tiên của khóa 51 lựa chọn Ngoại khoa tại Match Day năm nay. Khoảnh khắc ấy nhận được sự hưởng ứng từ các giảng viên có mặt tại hội trường, trong đó có PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học Giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội - người đã đồng hành với Quốc Anh từ những năm đầu đại học.

Sau màn chọn chuyên ngành, Quốc Anh đã nhanh chóng “va” phải MC Khánh Vy tại hội trường. Cả hai đã có cuộc trò chuyện ngắn nhưng đầy thú vị và cuộc trò chuyện này mới đây đã được MC Khánh Vy chia sẻ lên trang cá nhân, thu hút nhiều sự quan tâm.

Sau màn chọn chuyên ngành, Quốc Anh có cuộc trò chuyện cùng MC Khánh Vy (Video: Khánh Vy)

Quốc Anh cho biết mục tiêu trở thành bác sĩ Ngoại khoa đã được anh xác định từ những năm Y3, Y4 và đến hiện tại vẫn không thay đổi. Dù kết quả thi cao hay thấp, Quốc Anh vẫn sẽ trở thành một bác sĩ Ngoại khoa. Theo nam bác sĩ, Ngoại khoa vẫn luôn giữ vai trò quan trọng trong y tế.

“Ngoại khoa sẽ luôn là một ngành rất quan trọng. Hiện tại thì nhu cầu Ngoại khoa càng ngày càng lớn dần. Dẫu đầu tư nhiều máy, robot thì phẫu thuật viên vẫn là trung tâm”, Quốc Anh chia sẻ.

Về việc học nhiều như vậy nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài “đẹp trai, sáng láng”, Quốc Anh hài hước bật mí: “Trước đấy thì hầu hết thời gian mình ở nhà. Không cắt tóc này, cũng không đánh răng, rửa mặt gì đâu. Chỉ có tập trung ôn thi, học thôi. May là nhà trường cũng để ra cho tụi mình 2 tuần chuẩn bị tỏa sáng Match Day ngày hôm nay”.

Quốc Anh là người đầu tiên lựa chọn chuyên ngành Ngoại khoa tại Match Day 2026 (Ảnh chụp màn hình)

Còn chuyện hẹn hò thì sao? Khi Khánh Vy hỏi thẳng: “Học nhiều như thế này thì có thời gian hẹn hò không?”, nam bác sĩ chỉ cười và trả lời: “Rất là hạn chế đấy ạ”. Theo Quốc Anh, năm cuối cùng ôn thi nội trú gần như được dành trọn cho việc học nên trước thắc mắc liên quan tình trạng mối quan hệ, anh cũng thẳng thắn xác nhận mình đang... độc thân, ít nhất là hiện tại.

Khép lại cuộc trò chuyện, Khánh Vy đề nghị Quốc Anh gửi một lời nhắn tới chính mình của 3 năm sau, khi đã hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú. Và đây là những gì nam bác sĩ đã nói: “3 năm vừa rồi đã rất là khổ sở rồi. Đây là lúc mình đã trở thành một chiến binh thật sự”.

Phía sau quyết định của Quốc Anh, không thể không kể đến sự xuất hiện của người thầy, người bạn và cũng là “quân sư” đắc lực đã đồng hành cùng anh từ những năm đầu đại học là PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc. Người thầy cũng đã rất hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc học trò gọi tên Ngoại khoa, thậm chí còn lo Quốc Anh có thể thay đổi lựa chọn vào phút cuối.

“Hồi hộp cứ sợ đến giờ phút chót nó quay xuống, nó bỏ thầy”, thầy Bắc nói vui. PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc cũng tiết lộ thêm: “Quốc Anh đi theo thầy từ năm Y3, qua một quá trình bồi đắp, vun đắp và bây giờ sẽ trở thành... Mong muốn trở thành một bác sĩ Ngoại khoa thật sự”.

Phía sau quyết định của Quốc Anh còn có người thầy đã đồng hành cùng anh từ những năm đầu đại học là PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Bắc (Ảnh chụp màn hình)

Màn trò chuyện của MC Khánh Vy và Quốc Anh nhanh chóng nhận được sự thích thú từ người xem bởi profile vừa học giỏi, có thành tích nổi bật, ngoại hình sáng sủa nhưng đường tình duyên hiện vẫn đang “để trống”. Nhiều người cũng không bỏ qua những chi tiết thú vị trong màn trò chuyện với Khánh Vy và để lại loạt bình luận:

- Thành tích học tập khủng, visual cũng không đùa được, chỉ có đường tình duyên là chưa chịu cập nhật thôi.

- Càng giỏi càng bận, chuyện hẹn hò cũng phải xếp sau kỳ thi nội trú.

- Thủ khoa Ngoại khoa đẹp trai, học giỏi, sáng láng nhưng hiện tại vẫn độc thân nha các bạn.

- “Không cắt tóc, cũng không đánh răng, rửa mặt gì đâu” - nghe là biết giai đoạn ôn thi nội trú căng đến mức nào.

Nguyễn Bùi Quốc Anh sinh năm 2002, từng là học sinh chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Được biết, Nguyễn Bùi Quốc Anh sinh năm 2002, từng là học sinh chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Sau khi giành Giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học, Quốc Anh được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Tại Match Day 2026, nam bác sĩ mang số thứ tự 65 trở thành người đầu tiên của khóa 51 lựa chọn chuyên ngành Ngoại khoa. Dù một số chuyên ngành khác vẫn còn chỉ tiêu, Quốc Anh vẫn chọn lĩnh vực mà anh đã xác định mục tiêu từ trước.