Thu nhập của Dekisugi - nhân vật đẹp trai, nhà giàu và học giỏi nhất Doraemon

Là học sinh giỏi toàn diện nổi tiếng nhất lớp Nobita, Dekisugi không chỉ ghi điểm nhờ thành tích học tập mà tương lai sự nghiệp của cậu cũng là chủ đề khiến nhiều fan Doraemon tò mò.

Trong Doraemon, nếu phải chọn ra một "con nhà người ta" hoàn hảo nhất, Dekisugi Hidetoshi chắc chắn là cái tên hiện lên đầu tiên trong đầu nhiều người. Là bạn học cùng lớp với Nobita, Dekisugi luôn đạt điểm tuyệt đối trong mọi bài kiểm tra, giỏi cả thể thao lẫn nấu ăn và thường được xem là hình mẫu học sinh hoàn hảo đối lập hoàn toàn với cậu bạn lười biếng ngồi cạnh mình. Chính vì được xây dựng gần như không có điểm yếu, không ít độc giả tò mò rằng khi trưởng thành, Dekisugi sẽ làm nghề gì và có mức thu nhập ra sao.

Câu trả lời hóa ra đã được Fujiko F. Fujio hé lộ ngay trong nguyên tác. Ở tập truyện Đêm Trước Đám Cưới Của Nobita, Dekisugi khi trưởng thành trở thành nhà thiên văn học và được cử công tác tại Sao Hỏa, đúng như ước mơ cậu từng ấp ủ từ nhỏ. Cậu cũng đã lập gia đình với một người vợ có ngoại hình phương Tây, có một cậu con trai tên Hideyo. Dekisugi thậm chí từng gửi con cho vợ chồng Nobita chăm sóc trong thời gian sang Sao Hỏa làm việc cùng vợ.

Dekisugi được xây dựng là học sinh giỏi toàn diện nhất lớp Nobita, luôn đạt điểm tuyệt đối trong mọi bài kiểm tra

Thế nhưng khi tìm hiểu sâu hơn để trả lời câu hỏi Dekisugi kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm, có một trở ngại khiến câu chuyện không đơn giản như với các nhân vật khác. Toàn bộ bối cảnh công tác tại Sao Hỏa của Dekisugi thuộc về tương lai giả tưởng, nên nguyên tác chưa từng đưa ra bất kỳ con số thu nhập cụ thể nào cho nhân vật này. Cách tiếp cận khả thi nhất để ước tính là dựa vào mức lương thực tế của nghề thiên văn học tại Nhật Bản, ngành nghề ngoài đời gần nhất với công việc mà Dekisugi đang theo đuổi.

Theo các thống kê nghề nghiệp tại Nhật Bản, thu nhập của nhà thiên văn học dao động khá rộng tùy vào nơi công tác và trình độ học vấn. Nếu làm việc tại viện nghiên cứu tư nhân hoặc doanh nghiệp, mức lương phổ biến rơi vào khoảng 4 đến 5 triệu yên (khoảng 666 - 833 triệu đồng) một năm.

Trong khi đó, nếu công tác tại trường đại học hoặc các viện nghiên cứu quốc gia, chế độ lương thường tương đương công chức, dao động khoảng 5 đến 8 triệu yên (khoảng 833 triệu - 1,33 tỷ đồng) một năm và có thể vượt 9 triệu yên (khoảng 1,5 tỷ đồng) nếu đạt trình độ tiến sĩ hoặc lên đến cấp giáo sư. Riêng giai đoạn nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, mức lương thường thấp hơn, chỉ khoảng 4 đến 5 triệu yên một năm.

Vì sao Dekisugi nhiều khả năng thuộc nhóm thu nhập cao trong ngành?

Xét theo tính cách và năng lực được xây dựng xuyên suốt bộ truyện, Dekisugi luôn là học sinh xuất sắc toàn diện ngay từ nhỏ, có tư duy nghiên cứu và khả năng tiếp thu vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa.

Với nền tảng như vậy, nhiều khả năng khi trưởng thành, cậu sẽ theo đuổi con đường học thuật chuyên sâu, đạt trình độ tiến sĩ và làm việc tại một viện nghiên cứu quốc gia hoặc tổ chức nghiên cứu không gian tầm cỡ, thay vì dừng lại ở vị trí nghiên cứu viên phổ thông. Nếu đúng như vậy, mức thu nhập của Dekisugi nhiều khả năng nằm ở vùng cao trong thang lương ngành thiên văn học, tức khoảng 8 đến 9 triệu yên một năm trở lên.

Dekisugi khi trưởng thành trở thành nhà thiên văn học, được cử công tác tại Sao Hỏa và vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Nobita

Ngoài ra, việc được cử công tác lâu dài tại Sao Hỏa trong thế giới của Doraemon cũng gợi ý một khoản thu nhập cộng thêm. Trên thực tế, các công ty và viện nghiên cứu Nhật Bản thường có chế độ phụ cấp công tác nước ngoài dành cho nhân viên được cử đi làm việc xa nhà dài hạn.

Nếu áp dụng logic tương tự cho bối cảnh công tác ngoài hành tinh của Dekisugi, tổng thu nhập thực tế của cậu có thể còn cao hơn mức lương cơ bản của một nhà thiên văn học thông thường. Đương nhiên, đây chỉ là suy luận dựa trên thông lệ ngoài đời chứ không phải chi tiết được xác nhận trong nguyên tác.

Nhìn chung, dù nguyên tác không đưa ra con số thu nhập cụ thể nào cho Dekisugi, việc phân tích dựa trên nghề nghiệp thực tế cho thấy đây nhiều khả năng là nhân vật có thu nhập ổn định và thuộc nhóm khá trở lên trong xã hội, tương xứng với hình ảnh học sinh giỏi toàn diện mà cậu được xây dựng từ nhỏ.