Loạt siêu trụ khổng lồ tại công trường sân vận động 135.000 chỗ ở Hà Nội

Trong quá trình lắp dựng, các module vòm thép nặng hàng trăm tấn sẽ được hệ thống tháp kích thủy lực nâng từ mặt đất lên cao. Khi module được đưa đến đúng vị trí, kết cấu sẽ được cố định trước khi các hệ thống đỡ tạm được tháo dỡ. Vì vậy, hệ thống siêu trụ và tháp kích được triển khai từ sớm, chuẩn bị cho giai đoạn lắp dựng mái thép.