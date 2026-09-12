Đại công trường cầu Tứ Liên thay đổi ra sao sau hơn một năm thi công?

Cầu Tứ Liên đang tăng tốc với nhiều hạng mục triển khai đồng loạt, máy móc hoạt động liên tục để bảo đảm tiến độ thông xe kỹ thuật dịp 10/10/2027.
Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài khoảng 5,15km, nối khu vực đường Nghi Tàm với đường Trường Sa, gồm cầu chính vượt sông Hồng, cầu vượt sông Đuống, các cầu dẫn cùng hệ thống hầm chui, nút giao. Công trình được kỳ vọng mở thêm trục kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Bắc sông Hồng và Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia.
Công trình được khởi công từ tháng 5/2025. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn thi công nhiều hạng mục quan trọng. Toàn bộ 62,51ha mặt bằng theo chỉ giới dự án đã được tiếp nhận; tại cầu chính, 84/84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ tháp P37, P38 đã hoàn thành, các nhà thầu thi công thân tháp và dầm ngang.
Ghi nhận tại công trường, hàng trăm công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động làm việc tại nhiều vị trí. Công trường tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, duy trì công việc cả ngày lẫn đêm để bảo đảm tiến độ.
Ở phần cầu dẫn phía Nghi Tàm, nhà thầu đã hoàn thành 230/642 cọc khoan nhồi. Phía Đông Anh hoàn thành 114/208 cọc.
Tại các nút giao, nhiều hạng mục cũng được triển khai song song. Nút giao Nghi Tàm đã hoàn thành 144/167 cọc khoan nhồi, còn nút giao Trường Sa đạt 84/346 cọc. Các hạng mục hầm chui và cầu vượt tại nút giao Trường Sa tiếp tục được thi công.
Phía đầu cầu thuộc xã Đông Anh, các đơn vị đang tập trung thi công những hạng mục quan trọng. Một số vị trí sử dụng cọc khoan nhồi đường kính 2,5m, có chiều sâu khoảng 65m.
Hiện công trường tiếp tục thi công cọc khoan nhồi, bệ mố trụ, cầu dẫn và thân tháp cầu chính. Tại nút giao Trường Sa, các hạng mục hầm chui, cầu vượt cũng được đẩy nhanh.
Các nhóm công nhân khác đang hàn, gia công, đan thép phục vụ thi công cọc khoan nhồi và các cấu kiện của công trình. Theo kế hoạch, toàn bộ cọc khoan nhồi của dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Sang năm 2027, các đơn vị tập trung thi công tháp chính, trước khi triển khai lao dầm thép.
Trên toàn tuyến, nhiều mũi thi công đang hoạt động đồng thời, từ cầu chính dây văng, cầu dẫn đến hầm chui và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
Theo kế hoạch, nhịp chính dây văng cầu Tứ Liên phấn đấu hợp long vào ngày 30/7/2027. Công trình dự kiến thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác dịp 10/10/2027. Khi hoàn thành, cầu Tứ Liên được kỳ vọng tăng khả năng kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với Vinhomes Global Gate, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tuyến đường hướng tới sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) và khu vực quy hoạch Khu đô thị thông minh - sinh thái.
Cầu Tứ Liên là một trong những công trình quan trọng trong mạng lưới giao thông qua sông Hồng của Hà Nội, nằm trong định hướng phát triển trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Cùng với cầu Tứ Liên, Hà Nội đang triển khai các dự án cầu Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Mễ Sở, Trần Hưng Đạo và Ngọc Hồi. Khi hoàn thành, cầu Tứ Liên sẽ bổ sung thêm một trục vượt sông Hồng ở khu vực phía Bắc, mở hướng kết nối giữa trung tâm Hà Nội với khu vực Bắc sông Hồng và được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho các cầu Nhật Tân, Chương Dương.