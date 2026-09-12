Đại công trường cầu Tứ Liên thay đổi ra sao sau hơn một năm thi công?

Cầu Tứ Liên là một trong những công trình quan trọng trong mạng lưới giao thông qua sông Hồng của Hà Nội, nằm trong định hướng phát triển trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng. Cùng với cầu Tứ Liên, Hà Nội đang triển khai các dự án cầu Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Mễ Sở, Trần Hưng Đạo và Ngọc Hồi. Khi hoàn thành, cầu Tứ Liên sẽ bổ sung thêm một trục vượt sông Hồng ở khu vực phía Bắc, mở hướng kết nối giữa trung tâm Hà Nội với khu vực Bắc sông Hồng và được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho các cầu Nhật Tân, Chương Dương.