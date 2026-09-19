Công trình hầm – cầu vượt biển đầu tiên trong lịch sử 3,4 tỷ USD đặt tại thành phố giàu nhất Việt Nam do Vingroup đầu tư có chuyển động mới

Đánh giá công trình có tuổi thọ khai thác kéo dài hàng trăm năm và tác động trực tiếp đến hệ thống cảng biển phía Nam, Bộ Xây dựng cho biết đã giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam lập Tổ công tác chuyên trách để thẩm định hồ sơ.

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND TPHCM, tham gia ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3 Xây dựng cầu và hầm thuộc Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu.

Dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư dự kiến 91.787 tỷ đồng (thuộc tổng mức đầu tư sơ bộ toàn tuyến hơn 93.000 tỷ đồng theo phương thức PPP, hợp đồng BT). Toàn tuyến dài hơn 14km, gồm 8,01km cầu vượt biển và 3,85km hầm vượt biển. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu được rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 10 phút.

Đánh giá công trình có tuổi thọ khai thác kéo dài hàng trăm năm và tác động trực tiếp đến hệ thống cảng biển phía Nam, Bộ Xây dựng cho biết đã giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam lập Tổ công tác chuyên trách để thẩm định hồ sơ.

Về quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Xây dựng thống nhất chọn cỡ tàu container đến 32.000 TEU và tàu dầu thô 300.000 tấn (khai thác theo thủy triều) làm thông số thiết kế, đáp ứng nhu cầu sản lượng hàng hóa dự báo đạt 2,67 tỷ tấn/năm vào năm 2125 qua khu vực vịnh Gành Rái.

Bộ cũng đồng thuận với quy mô luồng tàu 4 làn rộng khoảng 1.000m, khu vực quay tàu đường kính 1.600m và phương án mở luồng tạm thứ 4 để không gián đoạn giao thông hàng hải khi thi công hầm dìm.

Tuy nhiên, do tuyến hầm cắt ngang luồng hàng hải quan trọng Vũng Tàu - Thị Vải, Bộ Xây dựng yêu cầu TPHCM và đơn vị tư vấn rà soát, chuẩn xác tọa độ tim luồng, biên luồng và hành lang an toàn để bảo đảm dư địa mở rộng trong tương lai.

Đặc biệt, dự án cần bổ sung các phân tích định lượng xác định khoảng cách an toàn từ đáy luồng tàu đến đỉnh lớp bảo vệ hầm dìm trước các nguy cơ bồi xói, sự cố thả neo hay tác động thủy động lực, đồng thời tính toán chi tiết chi phí duy tu, bảo trì trong toàn bộ vòng đời công trình.