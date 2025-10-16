Truy cập website mại dâm online, người đàn ông bị "giăng bẫy" tống tiền

Thống kê của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng, với chiêu trò đánh vào ham muốn của "đấng mày râu", các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn. Chỉ tính từ năm 2024 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo về việc bị các đối tượng lừa đảo bằng hình thức mại dâm online. Manh động hơn, các đối tượng còn dùng các thủ đoạn đe doạ, cưỡng đoạt tài sản.

Những trang web có nội dung nhạy cảm chứa đầy "cạm bẫy"

Mới đây, sau khi truy cập 1 trang web nhạy cảm, anh N.V.D, ở phường Lê Chân, TP Hải Phòng nhận được hình ảnh phụ nữ gợi cảm kèm theo lời cam kết "phục vụ tới bến". Kết thúc chuỗi tin nhắn thỏa thuận, anh D. nhận được yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc. Tuy nhiên, sau đó, từ chỗ là "thượng đế" thì anh D. liên tục nhận được tin nhắn đe dọa của các đối tượng, như: "nếu không chuyển tiền sẽ gửi ảnh chụp tin nhắn tìm "của lạ" tới người thân, đồng nghiệp, phá tan sự nghiệp, gia đình... kèm theo ảnh chụp màn hình điện thoại có nội dung trao đổi với anh trước đó.

Để các đối tượng "im miệng", anh D. đã chuyển khoản một số tiền theo yêu cầu nhưng chỉ vài hôm anh lại nhận được lời đe dọa tương tự nhưng với số tiền cao hơn. Biết mình "sập bẫy" của bọn tội phạm, cực chẳng đã anh D. đã đến cơ quan công an trình báo.

Khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, từ các thông tin, tài liệu thu thập, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Cao Xuân Lộc (SN 1993, trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Tại cơ quan công an, Cao Xuân Lộc khai nhận hành vi liên kết với các đối tượng khác trên mạng, thông qua các trang website mại dâm thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản như trên đối với một số nạn nhân ở các tỉnh, thành phố.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng hình ảnh phụ nữ gợi cảm và thông tin giả để đăng lên các trang website mại dâm online với lời quảng cáo, giới thiệu cung cấp "gái gọi"cho người có nhu cầu. Khi có người liên hệ, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Nếu nạn nhân chuyển tiền sẽ bị chiếm đoạt số tiền đã chuyển. Sau đó, các đối tượng thu thập thông tin về nạn nhân và liên tục nhắn tin, gọi điện cho nạn nhân đe doạ, yêu cầu phải chuyển tiền, nếu không sẽ công khai toàn bộ hình ảnh, nội dung tin nhắn liên quan đến việc hỏi mua dâm tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc đăng tải trên các mạng xã hội. Thậm chí sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng vẫn không "buông tha" mà tiếp tục đe doạ, yêu cầu tiếp tục chuyển tiền. Có nạn nhân liên tục nhận được hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi đe doạ.

Qua vụ việc xảy ra tại Hải Phòng và một số địa phương khác, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những nội dung quảng cáo "nhạy cảm", không truy cập vào các trang website có nội dung tiêu cực như: Mua bán dâm, văn hóa phẩm đồi truỵ… Khi truy cập sẽ tiềm ẩn nguy cơ rất lớn như: Bị lừa đảo, đe doạ, cưỡng đoạt tài sản, bị lây nhiễm mã độc, mất cắp thông tin cá nhân, gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản…, người dân cần nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo, phối hợp xác minh, xử lý đối tượng phạm tội. Đồng thời, chia sẻ thông tin, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên đến bạn bè, gia đình và xã hội để nâng cao cảnh giác.