Nam thanh niên lái ô tô tông loạt xe máy trên đường ở TP.HCM: Do cô gái đi cùng không chịu lên xe

Trước đó, nam thanh niên lái xe đưa một nhóm người đến quán nhậu. Khi chuẩn bị rời đi thì xảy ra sự việc.

Sự việc một chiếc ô tô tông loạt xe máy, xảy ra lúc khoảng 4 giờ sáng ngày 19/9 tại một quán nhậu trên đường Nguyễn Biểu (dưới chân cầu Chữ Y, thuộc địa bàn phường Chợ Quán, TP.HCM) khiến dư luận xôn xao.

Báo VTC News thông tin, rạng sáng 19/9, một nam thanh niên lái ô tô chở một số người đến quán nhậu trên đường Nguyễn Biểu. Đến khoảng 4 giờ, nam thanh niên lên ô tô chuẩn bị rời đi song cô gái đi cùng không lên xe nên 2 người xảy ra cự cãi.

Vì cô gái đi cùng không lên xe nên nam thanh niên đã tông loạt xe máy đỗ bên đường. (Ảnh: Tiền Phong)

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy, nam thanh niên bất ngờ lái ô tô lao về phía khu vực để xe trước quán, tông liên tiếp vào nhiều xe máy dựng ven đường. Chưa dừng lại, tài xế tiếp tục cho ô tô lùi lại rồi lao lên, khiến những người có mặt tại quán hoảng loạn.

Vụ việc khiến nhiều xe máy hư hỏng, nằm ngổn ngang trên đường. Một số người có mặt tại hiện trường đã khống chế nam thanh niên và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc sáng 19/9. (Ảnh: VTC News)

Báo Tuổi Trẻ Online cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Chợ Quán cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định xuất phát từ việc cô gái đi cùng không chịu lên ô tô sau khi nhậu xong.

Công an phường Chợ Quán đã đưa một số người liên quan về trụ sở lấy lời khai. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.