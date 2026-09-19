Báo Nhân Dân ra mắt không gian nghệ thuật cộng đồng với chương trình âm nhạc “Tán Đa”

Ngày 19/9, Báo Nhân Dân phối hợp cùng BEAT Network tổ chức số đầu tiên của Show “Tán Đa” tại 71 Hàng Trống, Hà Nội. Chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động được định hướng trở thành một điểm hẹn văn hóa-sáng tạo, nơi âm nhạc, nghệ thuật và những chất liệu ký ức của Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi với thế hệ trẻ.

Chương trình diễn ra vào lúc 20 giờ tối 19/9 tại khuôn viên Báo Nhân Dân phía nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm.

Trong số đầu tiên, “Tán Đa” sẽ kết hợp cùng chiến dịch “Rằm Rộ” để mang đến một chủ đề đặc biệt về mùa Trăng, đưa những chất liệu quen thuộc của Trung thu Việt như tiếng trống hội, múa lân, đèn lồng, đầu sư tử và ký ức rước đèn vào không gian âm nhạc-nghệ thuật ngay giữa lòng phố cổ Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ với những màu sắc âm nhạc khác nhau như: nghệ sĩ nhí Đặng Kim Thiên Kim, ca sĩ Mạc Mai Sương, Tuấn Cry, Võ Thu Hà và nhóm nhạc 502 Ocean.

“Tán Đa” được hình thành từ định hướng hợp tác giữa Báo Nhân Dân và BEAT Network, kết hợp nền tảng chính luận, văn hóa và uy tín quốc gia của Báo Nhân Dân với thế mạnh sáng tạo nội dung, truyền thông mạng xã hội, kết nối cộng đồng trẻ và triển khai các chiến dịch đa nền tảng của BEAT Network.

Trong thời gian qua, Báo Nhân Dân đã triển khai nhiều chương trình nghệ thuật, văn hóa-xã hội quy mô, tạo nên những điểm gặp gỡ dành cho đông đảo công chúng ở nhiều thế hệ. Với “Tán Đa”, tinh thần ấy được tiếp nối theo một cách gần gũi hơn: đưa những trải nghiệm văn hóa-nghệ thuật từ các không gian lớn về một không gian mở, thân thuộc và dễ dàng tiếp cận ngay giữa trung tâm Hà Nội.

Sân trụ sở Báo Nhân Dân tại 71 Hàng Trống, ngay bên Hồ Gươm, với cây đa lâu năm và vị trí nằm trong khu vực phố đi bộ, mang những giá trị đặc biệt về không gian và ký ức đô thị. Thay vì chỉ là địa điểm tổ chức, không gian này trở thành một phần của câu chuyện chương trình, nơi công chúng có thể tình cờ bắt gặp âm nhạc, nghệ thuật trong hành trình dạo phố cuối tuần và tham gia hoàn toàn miễn phí. Đây cũng là một cách để hoạt động văn hóa được đưa đến gần đời sống thường nhật hơn, xóa bớt khoảng cách giữa sân khấu biểu diễn và người xem.

Từ mong muốn đó, “Tán Đa” lựa chọn một mô hình biểu diễn có quy mô vừa phải, cởi mở và linh hoạt, tận dụng chính cảnh quan sẵn có thay vì kiến tạo một sân khấu tách biệt với không gian chung quanh. Cây đa trở thành tâm điểm thị giác, còn khoảng sân bên Hồ Gươm trở thành nơi nghệ sĩ và khán giả cùng chia sẻ một trải nghiệm văn hóa giữa lòng phố.

Chương trình được xây dựng trong khoảng 75-90 phút, gồm nhiều lớp trải nghiệm nối tiếp nhau. Mở đầu là không khí Trung thu với múa lân và phần trình diễn của nghệ sĩ nhí; tiếp đó là những tiết mục âm nhạc mang màu sắc riêng của các nghệ sĩ trẻ.

Một điểm nhấn của “Tán Đa” là phần “Ký ức trên thân cây”, nơi hình ảnh được trình chiếu trên cây đa hơn 300 tuổi bằng hiệu ứng công nghệ 3D mapping góp phần tạo nên một lớp trải nghiệm thị giác mới được thực hiện bởi Techcity. Techcity đã có cơ hội đồng hành cùng Báo Nhân Dân trong một số chương trình, sự kiện trước đây, tiêu biểu như hạng mục 3D Mapping, trải nghiệm AR/VR trong chương trình kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước tại trụ sở Báo Nhân Dân, hay các nội dung công nghệ trong phụ san kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Bên cạnh việc tạo ra một điểm hẹn mới cho công chúng, “Tán Đa” còn hướng tới trở thành một sân khấu mở cho những nghệ sĩ, ban nhạc trẻ mang màu sắc riêng có cơ hội giới thiệu âm nhạc của mình đến nhiều khán giả hơn. Qua từng số, chương trình kỳ vọng góp phần giới thiệu những gương mặt mới, khuyến khích các màu sắc âm nhạc độc lập và tạo thêm cơ hội để tài năng trẻ được biểu diễn, được nhìn thấy và từng bước kết nối với công chúng.

Từ địa điểm 71 Hàng Trống, “Tán Đa” được định hướng phát triển thành một format văn hóa-nghệ thuật theo dạng module, với cấu trúc đủ linh hoạt để có thể được tổ chức tại những không gian khác nhau trong tương lai. Mỗi địa điểm có thể mang đến một câu chuyện, một chất liệu văn hóa và một cách tương tác riêng, trong khi vẫn giữ tinh thần chung của chương trình: nghệ thuật gần gũi, không gian mở và khả năng kết nối trực tiếp với cộng đồng.

Thông qua “Tán Đa”, một không gian vốn gắn với hình ảnh Báo Nhân Dân tại 71 Hàng Trống được mở ra theo một cách mới: trở thành nơi những câu chuyện văn hóa có thể được nghe, nhìn, cảm nhận và tiếp tục sáng tạo bởi thế hệ hôm nay. Từ âm nhạc, nghệ thuật thị giác đến không gian dành cho cộng đồng, chương trình hướng tới tạo nên điểm gặp gỡ giữa di sản và đương đại, ký ức và sáng tạo, nghệ sĩ trẻ và công chúng.