Sập giàn giáo công trình ở Cần Thơ, 3 người bị thương

Một công trình nhà ở kết hợp văn phòng trên đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, TP. Cần Thơ bất ngờ xảy ra sự cố sập giàn giáo khi vừa đổ bê tông sàn, khiến 3 người bị thương.

Clip hiện trường sập giàn giáo căn nhà đang xây ở Cần Thơ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h45 ngày 19/9, người dân sống trên đường Trần Hoàng Na nghe tiếng động lớn. Sau đó họ phát hiện giàn giáo tại một công trình đang thi công nhà ở kết hợp văn phòng bị sập.



Sự cố xảy ra khi công trình vừa hoàn thành việc đổ bê tông sàn tầng 2. Giàn giáo sập khiến sàn bê tông mới đổ cũng gần như hư hỏng hoàn toàn. Sự cố còn làm 3 người bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Hiện trường căn nhà đang xây bị sập giàn giáo.

Ghi nhận tại hiện trường, một phần sàn bê tông tầng 2 đang xây dựng đổ sập, nhiều mảng bê tông, giàn giáo và hệ thống cốt thép ngổn ngang. Hàng loạt thanh sắt bị uốn cong, vươn ra phía mặt đường; mái che bằng bạt cũng bị kéo đổ, phủ lên khu vực xảy ra sự cố.

Khu vực công trình nằm giữa các nhà dân và cơ sở kinh doanh liền kề. Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp xử lý vụ việc và điều tiết giao thông. Thời điểm ghi nhận, khu vực này đang có mưa lớn.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Tân An cũng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn người dân xung quanh.

Theo tìm hiểu của PV, công trình xảy ra sự cố là nhà ở kết hợp cho thuê, được cấp phép xây dựng quy mô 6 tầng, trên khu đất rộng hơn 200m2. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra sự cố, công trình mới thi công đến tầng 2 thì xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra vụ việc.

Lãnh đạo UBND phường Tân An xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố.