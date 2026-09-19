Xử phạt Công ty L.A. sao chép phần mềm trái phép tại một trường học ở TP.HCM

Cơ quan chức năng đã xử phạt Công ty L.A vì hành vi sao chép, cài đặt phần mềm máy tính (chương trình máy tính) trái phép tại một trường học trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 19/9, Công an TP.HCM cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) của đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với Công ty L.A. có trụ sở tại phường Phú Thọ Hoà, TP.HCM.

Công ty này do ông P.L.H là người đại diện pháp luật. Công an xử phạt Công ty L.A. về hành vi "sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định" quy định tại: Điểm a, Khoản 2, Điều 16, Nghị định số 341/2025/NĐ-CP ngày 26/12/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; yêu cầu Công ty L.A. khắc phục, tiêu huỷ, gỡ bỏ bản sao vi phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) của đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với Công ty L.A. có trụ sở tại phường Phú Thọ Hoà, TP.HCM. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công ty L.A đã có hành vi sao chép, cài đặt phần mềm máy tính (chương trình máy tính) trái phép tại một trường học trên địa bàn TP.HCM. Sự việc là lời cảnh tỉnh đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo công an, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo 3 hình thức: xử lý hành chính (áp dụng trong trường hợp chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự); bị chủ thể quyền sở hữu trí tuệ khởi kiện ra Toà án (buộc xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại); truy cứu trách nhiệm hình sự (áp dụng theo Điều 225, 226 Bộ luật Hình sự). Tôn trọng quyền tác giả và sở hữu trí tuệ là xây dựng môi trường số văn minh, an toàn và phát triển bền vững.

Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không vi phạm hoặc tiếp tay cho các hành vi sao chép, phân phối hoặc sử dụng các tác phẩm, tác quyền, phần mềm trái phép để tránh vi phạm pháp luật.