Nam sinh viên năm cuối chạy xe ôm công nghệ bỗng mất tích bí ẩn nhiều ngày ở TP.HCM

Rời phòng trọ ở phường An Phú Đông (TP.HCM) để chạy xe ôm công nghệ vào chiều 16/7, anh Phan Văn Khải cắt đứt mọi liên lạc, khiến cha mẹ phải tức tốc lặn lội từ quê vào TP.HCM tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng nhờ trợ giúp.

Ngày 19/9, Công an phường An Phú Đông (TP.HCM) đang điều tra vụ anh Phan Văn Khải (SN 2005, ngụ tỉnh Khánh Hoà, là sinh viên năm cuối của 1 trường đại học tại TP.HCM) chạy xe ôm công nghệ rồi mất liên lạc.

Trước đó, người thân của anh Khải tới công an trình báo về việc mất liên lạc nhiều ngày. Anh Khải sinh sống cùng người anh trai ở phòng trọ trên đường Võ Thị Thừa (phường An Phú Đông, TP.HCM). Gần đây, anh Khải đăng ký chạy xe ôm công nghệ vào thời gian rảnh.

Anh Phan Văn Khải (bên trái) mất liên lạc từ ngày 16/9. Ảnh NDCC

Chiều 16/7, anh Khải rời phòng trọ, mặc đồng phục xe ôm công nghệ và chạy xe về hướng TP.Thủ Đức cũ. Tối cùng ngày, người anh trai của anh Khải nhiều lần gọi điện nhưng không thấy em trai bắt máy.

Quá lo lắng, ngày 17/7, người này gọi điện thông báo sự việc cho gia đình. Sau khi nhận được thông tin, cha mẹ anh từ quê vào TP.HCM để cùng tìm kiếm anh Khải. Qua tìm kiếm không thấy nên người thân tới công an trình báo nhờ hỗ trợ tìm anh Khải.

Thời điểm rời phòng trọ, Khải mặc trang phục xe ôm công nghệ, quần tây màu xám và đi xe máy Yamaha Sirius màu xanh. Người dân có thông tin về Khải vui lòng liên hệ anh Phan Hồng Đức qua số điện thoại 0824.063.781 để hỗ trợ gia đình tìm kiếm.