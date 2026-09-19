Nước mưa cuồn cuộn như thác tràn vào tầng hầm chung cư ở Nghệ An

“Mưa rất lớn, nước lên nhanh. Thang máy không sử dụng được nên người dân phải đi cầu thang bộ. Mọi người lo lắng là nước tiếp tục dâng sẽ ảnh hưởng đến xe cộ dưới tầng hầm”, anh Tuấn, một cư dân, cho hay.