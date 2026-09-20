Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho gần 9.000 người, hơn 2.000 máy móc thi công xuyên ngày đêm tại siêu dự án 18 tỷ USD

Nhiều tuyến đường và hạng mục cao tầng tại siêu dự án gần 18 tỷ USD đang dần thành hình.

Theo cập nhật tiến độ trong tháng 9/2026, công trường Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh đang duy trì hoạt động với quy mô lớn. Gần 9.000 công nhân làm việc theo các ca liên tục 24/7, cùng hơn 2.000 phương tiện, máy móc đồng loạt triển khai trên công trường.

Một trong những hạng mục có tiến độ đáng chú ý là Đại lộ Apollo rộng 60 m. Tuyến đường đã hoàn thành phần san lấp và đang hướng tới mốc hoàn thành toàn tuyến vào ngày 30/9/2026.

Trong khi đó, Đại lộ Thiên Đường rộng 40 m đã đạt khoảng 95% khối lượng thi công. Hệ thống đường nội khu tại một số khu vực trọng điểm cũng đã hoàn thiện.

Theo các cập nhật tiến độ dự án được công bố trong tháng 9, khối lượng san lấp tại công trường hiện vào khoảng 230.000 m3 mỗi ngày. Cùng với hệ thống giao thông, 5 tòa căn hộ thuộc tổ hợp Diamond The Sunrise Bay cũng đang bước vào giai đoạn thi công cọc đại trà.

Siêu dự án gần 18 tỷ USD của Vingroup

Vinhomes Global Gate Hạ Long là tên thương mại được Vinhomes sử dụng cho đại đô thị phát triển trên nền dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh và hệ sinh thái cảnh quan, tiện ích liên quan tại Quảng Ninh.

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh được khởi công ngày 19/12/2025. Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, sau điều chỉnh, dự án có diện tích gần 4.120 ha và tổng vốn đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng, tương đương gần 18 tỷ USD. Đây cũng là một trong những dự án có quy mô vốn lớn nhất mà hệ sinh thái Vingroup triển khai từ trước đến nay.

Đến tháng 4/2026, Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long với tổng không gian được giới thiệu hơn 6.200 ha. Trong đó, hơn 2.500 ha dành cho cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn; khoảng 680 ha là mặt nước biển tự nhiên và khoảng 660 ha dành cho Công viên rừng Globe Hạ Long.

Bên cạnh các tuyến đường đang thi công, dự án còn được quy hoạch hàng loạt công trình quy mô lớn. Theo Vinhomes, quần thể dự kiến có VinWonders rộng 81 ha, sân khấu ngoài trời sức chứa hơn 60.000 người, nhà hát khoảng 3.000 chỗ, trung tâm hội nghị quốc tế hơn 4.500 chỗ và hệ thống 12 sân golf với tổng diện tích khoảng 950 ha.

Một hạng mục khác đáng chú ý là Công viên câu cá rừng ngập mặn quy mô khoảng 880 ha. Trước đó, dự án cũng gây chú ý với kế hoạch phát triển hàng loạt công trình vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng quy mô lớn bên vịnh Hạ Long.

Vinhomes Global Gate Hạ Long còn nằm tại điểm cuối của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do VinSpeed đầu tư.

Tuyến đường sắt được khởi công trong năm 2026, có điểm đầu tại ga Cổ Loa, khu vực Trung tâm Triển lãm Việt Nam và Vinhomes Global Gate Hà Nội; điểm cuối đặt tại ga Hạ Long, thuộc khu vực Vinhomes Global Gate Hạ Long. Dự án dự kiến hoàn thành và khai thác thương mại trong năm 2028.

Theo kế hoạch, khi tuyến đường sắt đi vào vận hành, thời gian di chuyển từ Hà Nội tới Quảng Ninh có thể rút xuống còn khoảng 23 phút, thay vì hơn 2 giờ bằng đường bộ hiện nay. Đây cũng là một trong những hạ tầng kết nối quan trọng được Vinhomes đặt trong định hướng phát triển đại đô thị theo mô hình TOD.