Hôm nay (20/9), Việt Nam chính thức có thêm thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9: Hàng nghìn trường hợp sau sẽ được nhận 1 triệu đồng từ địa phương

Nhân dịp Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh bố trí hơn 65,7 tỷ đồng để tặng quà cho người dân thuộc diện có công và hộ nghèo, trong đó hộ nghèo được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ bằng tiền mặt.

Người có công, thân nhân người có công, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ và hộ nghèo được nhận 1.000.000 đồng

Quyết định số 1153/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và UBND xã, phường nhân dịp tỉnh Bắc Ninh trở thành Thành phố Bắc Ninh theo Nghị quyết của Quốc hội với tổng số kinh phí 244, 978 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Đáng chú ý nhất là khoản 65,706 tỷ đồng dành để tặng quà người có công, thân nhân người có công, người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ và hộ nghèo.

Cụ thể, 57,887 tỷ đồng được bố trí để tặng quà các đối tượng người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng và người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ thuộc diện nhận quà theo Nghị quyết số 67/2025/NQ-HĐND.

Người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng và người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ thuộc diện nhận quà theo Nghị quyết số 67/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của HĐND tỉnh: 01 triệu đồng/đối tượng. Riêng 7,819 tỷ đồng được dành để tặng quà hộ nghèo, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ.

Như vậy, bên cạnh những công trình, hoạt động chào mừng đang được chuẩn bị trước ngày Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một phần nguồn lực được phân bổ trực tiếp tới các gia đình chính sách và hộ nghèo.

Thôn, tổ dân phố ở Bắc Ninh được hỗ trợ 50-75 triệu đồng

Một khoản kinh phí đáng chú ý khác là 78,6 tỷ đồng hỗ trợ các thôn, tổ dân phố tổ chức hoạt động chào mừng Bắc Ninh trở thành Thành phố Bắc Ninh.

Nguồn tiền được sử dụng cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động chào mừng khác.

Theo phương án phân bổ, thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên và tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên được hỗ trợ 75 triệu đồng/thôn, tổ dân phố.

Các thôn, tổ dân phố còn lại được hỗ trợ 50 triệu đồng/thôn, tổ dân phố.

Như vậy, nguồn kinh phí chào mừng được phân bổ xuống tận thôn, tổ dân phố, tạo điều kiện để các khu dân cư tổ chức những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong thời điểm Bắc Ninh chuẩn bị bước sang một dấu mốc mới.

Cùng với khoản hỗ trợ cho thôn, tổ dân phố, tỉnh Bắc Ninh dành 60 tỷ đồng hỗ trợ 12 xã được công nhận thành phường tổ chức lễ đón nhận và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định khi thành lập phường. Mức hỗ trợ được xác định là 5 tỷ đồng/xã.

Đáng chú ý, tỉnh Bắc Ninh cũng bố trí 23,8 tỷ đồng hỗ trợ 4 phường gồm Bắc Giang, Kinh Bắc, Vũ Ninh và Tân Tiến để chỉnh trang đô thị và tổ chức các hoạt động lễ đón nhận.

Trong đó, phường Bắc Giang được 10 tỷ đồng, Kinh Bắc 10 tỷ đồng, Vũ Ninh 2 tỷ đồng và Tân Tiến 1,8 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định; bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực tiền và tài sản nhà nước.

Theo quyết định, toàn bộ việc chi trả quà cho các đối tượng và kinh phí hỗ trợ thôn, tổ dân phố phải hoàn thành trước 19/9/2026. Đây cũng là thời điểm Bắc Ninh đang ở những ngày cuối cùng trước khi chính thức bước vào dấu mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là dấu mốc để Bắc Ninh nhìn lại hành trình phát triển, mà quan trọng hơn là điểm khởi đầu cho một chặng đường mới. Với không gian mới, vị thế mới và khát vọng mới, Bắc Ninh đang hướng tới một đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, nơi di sản và phát triển, tăng trưởng và chất lượng sống được đặt trong một chiến lược phát triển bền vững.