Biển nước bủa vây ngoại thành Hà Nội, hàng hóa tiền tỷ chìm trong nước: “Năm nay chẳng nghĩ gì đến Tết”

Nước sông Bùi dâng cao khiến nhiều khu dân cư tại Xuân Mai ngập sâu gần 2 m, hàng trăm nhà dân bị nước tràn vào, giao thông và sinh hoạt đảo lộn.

Từ chiều ngày 18/9, các khu dân cư Nam Phương, Tân Tiến ở xã Xuân Mai, TP Hà Nội ngập, nơi sâu nhất gần 2 m, hàng trăm nhà dân nước chảy vào nhà, ngập hơn một mét. Nhiều tuyến đường biến thành những dòng nước lớn, việc đi lại của người dân chủ yếu phải dựa vào thuyền hoặc các phương tiện có khả năng di chuyển trong vùng ngập.





Theo ghi nhận đến sáng ngày 19/9, một số vị trí tại Nam Phương ngập gần 2 m, nước phủ kín mặt đường và tràn sâu vào nhà dân. Hàng trăm căn nhà bị ảnh hưởng, có nơi nước trong nhà cao hơn 1 m.

Toàn cảnh khu dân cư tại xã Xuân Mai chìm trong biển nước khi sông Bùi dâng cao.

Nhiều khu vực nước dâng cao ngập đến ngang cửa nhà dân

Một căn nhà bị nước lũ bao phủ gần tới mái, nhiều khu vực không còn lối tiếp cận bằng đường bộ.

Không ít hộ dân đã phải di tản chờ nước rút

Nước lên nhanh khiến nhiều gia đình không kịp trở tay. Người dân phải kê đồ đạc lên cao, đưa xe máy, thiết bị điện, vật nuôi và những tài sản có giá trị ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những gia đình có nhà thấp phải di chuyển người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Đáng lo ngại, đến 19h ngày 18/9, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt đã đạt 7,81 m, cao hơn mức báo động III 0,81 m. So với một ngày trước đó, mực nước đã tăng thêm hơn 30 cm và thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.

"Nhà tôi chỉ kịp di chuyển hàng hóa thôi còn đồ dùng thì nổi lềnh bềnh hết. Nhà tôi làm mây tre đan xuất khẩu, nhiều thứ trong kho vẫn còn chưa kịp di dời. Giá trị tài sản cũng cao vì là hàng xuất khẩu ra nước ngoài. Thiệt hại cũng nhiều, tiển tỷ ấy. Mọi năm ngập ít còn chạy kịp, năm nay ngập sâu, hàng hóa lại nhiều di chuyển cả đêm không hết được. Xung quanh đều ngập nên chẳng di chuyển được. Năm nay chẳng nghĩ gì đến Tết nữa", một người dân chia sẻ.

Một người dân sinh sống tại đây cho biết thêm, "Nước năm nay lên nhanh lắm. Đêm 17/9, 1h30 sáng mới đi gửi xong tài sản đến 4h sáng là nước dâng vào tận trong nhà. Trong nhà nước dâng đến 40cm. Đàn vịt nhà tôi nuôi thì vẫn ở ngoài đồng chả biết bơi đến chỗ nào nữa, có 2 con lợn to thì đi gửi nhà chú ở xóm trên, mấy chục con gà con thì gửi bên nhà con gái".

Một kho hàng phải kê cao hàng hoá để tránh nước dâng gây hư hỏng

Hàng hóa, đồ đạc và tài sản trong nhà bị nước lũ nhấn chìm, nguy cơ hư hỏng nặng.

Một hộ dân kê bếp gas nên chiếc kệ sắt cao, phải lội bì bõm trong nước ngập để nấu ăn

Tài sản bên trong nhà cũng được kê lên cao vài hàng gạch để tránh bị hư hại

Người dân khẩn trương di chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập để hạn chế thiệt hại.

Tại những căn nhà kinh doanh, nhà xưởng nằm ở vùng thấp, thiệt hại càng nặng nề khi nước tràn vào kho chứa hàng, máy móc và các thiết bị phục vụ sản xuất. Có hộ dân ước tính tài sản bị ảnh hưởng lên tới hàng tỷ đồng. Nhìn căn nhà cùng số tài sản tích góp nhiều năm chìm trong nước, một số người dân ngậm ngùi cho rằng sau trận ngập này, gia đình gần như phải gây dựng lại từ đầu, kế hoạch làm ăn những tháng cuối năm cũng bị đảo lộn.

Những biển cấm để nhắc nhở người dân chú ý những đoạn nước sâu nguy hiểm

Nước ngập sâu khiến việc đi lại của người dân tại khu dân cư Xuân Mai gặp nhiều khó khăn.

Nhiều phương tiện không thể lưu thông qua các khu vực ngập sâu, người dân phải lựa chọn thuyền để đi lại và vận chuyển nước sạch phục vụ sinh hoạt

Hai chị em dắt nhau trên chiếc xe đạp chầm chậm di chuyển qua đoạn đường ngập

Nhiều đồ đạc, tài sản được người dân đưa đi gửi tại những khu vực cao ráo, an toàn hơn.

Người dân chia sẻ những bình nước sạch phục vụ việc ăn uống sinh hoạt trong những ngày nước dâng

Một số em nhỏ di chuyển, vui chơi trong khu vực nước ngập, trong khi nhiều tuyến đường xung quanh đã chìm trong nước.

Xe tải được sử dụng để hỗ trợ đưa người dân ra, vào những khu vực bị ngập sâu.

Việc đến trường của nhiều em nhỏ cũng bị ảnh hưởng trong những ngày nước sông Bùi dâng cao