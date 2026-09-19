Biển nước bủa vây ngoại thành Hà Nội, hàng hóa tiền tỷ chìm trong nước: “Năm nay chẳng nghĩ gì đến Tết”
Nước sông Bùi dâng cao khiến nhiều khu dân cư tại Xuân Mai ngập sâu gần 2 m, hàng trăm nhà dân bị nước tràn vào, giao thông và sinh hoạt đảo lộn.
Từ chiều ngày 18/9, các khu dân cư Nam Phương, Tân Tiến ở xã Xuân Mai, TP Hà Nội ngập, nơi sâu nhất gần 2 m, hàng trăm nhà dân nước chảy vào nhà, ngập hơn một mét. Nhiều tuyến đường biến thành những dòng nước lớn, việc đi lại của người dân chủ yếu phải dựa vào thuyền hoặc các phương tiện có khả năng di chuyển trong vùng ngập.
Theo ghi nhận đến sáng ngày 19/9, một số vị trí tại Nam Phương ngập gần 2 m, nước phủ kín mặt đường và tràn sâu vào nhà dân. Hàng trăm căn nhà bị ảnh hưởng, có nơi nước trong nhà cao hơn 1 m.
Nước lên nhanh khiến nhiều gia đình không kịp trở tay. Người dân phải kê đồ đạc lên cao, đưa xe máy, thiết bị điện, vật nuôi và những tài sản có giá trị ra khỏi khu vực nguy hiểm. Những gia đình có nhà thấp phải di chuyển người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.
Đáng lo ngại, đến 19h ngày 18/9, mực nước sông Bùi tại Yên Duyệt đã đạt 7,81 m, cao hơn mức báo động III 0,81 m. So với một ngày trước đó, mực nước đã tăng thêm hơn 30 cm và thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.
"Nhà tôi chỉ kịp di chuyển hàng hóa thôi còn đồ dùng thì nổi lềnh bềnh hết. Nhà tôi làm mây tre đan xuất khẩu, nhiều thứ trong kho vẫn còn chưa kịp di dời. Giá trị tài sản cũng cao vì là hàng xuất khẩu ra nước ngoài. Thiệt hại cũng nhiều, tiển tỷ ấy. Mọi năm ngập ít còn chạy kịp, năm nay ngập sâu, hàng hóa lại nhiều di chuyển cả đêm không hết được. Xung quanh đều ngập nên chẳng di chuyển được. Năm nay chẳng nghĩ gì đến Tết nữa", một người dân chia sẻ.
Một người dân sinh sống tại đây cho biết thêm, "Nước năm nay lên nhanh lắm. Đêm 17/9, 1h30 sáng mới đi gửi xong tài sản đến 4h sáng là nước dâng vào tận trong nhà. Trong nhà nước dâng đến 40cm. Đàn vịt nhà tôi nuôi thì vẫn ở ngoài đồng chả biết bơi đến chỗ nào nữa, có 2 con lợn to thì đi gửi nhà chú ở xóm trên, mấy chục con gà con thì gửi bên nhà con gái".
Tại những căn nhà kinh doanh, nhà xưởng nằm ở vùng thấp, thiệt hại càng nặng nề khi nước tràn vào kho chứa hàng, máy móc và các thiết bị phục vụ sản xuất. Có hộ dân ước tính tài sản bị ảnh hưởng lên tới hàng tỷ đồng. Nhìn căn nhà cùng số tài sản tích góp nhiều năm chìm trong nước, một số người dân ngậm ngùi cho rằng sau trận ngập này, gia đình gần như phải gây dựng lại từ đầu, kế hoạch làm ăn những tháng cuối năm cũng bị đảo lộn.