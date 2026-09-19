Khu nghỉ dưỡng 7 lần được Oscar du lịch vinh danh do Sun Group đầu tư có nhà hàng từng lọt Top 10 nhà hàng tốt nhất thế giới, do "phù thủy kiến trúc" thiết kế

Nhà hàng La Maison 1888 nằm bên trong khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Công trình do "phù thủy kiến trúc" Bill Bensley thiết kế

La Maison 1888 nằm tại tầng Earth của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, khu nghỉ dưỡng do Sun Group đầu tư. Nhà hàng được thiết kế như một biệt thự Pháp cổ với tông màu trắng – đen, nằm giữa không gian rừng núi Sơn Trà và hướng tầm nhìn ra vịnh biển.

Công trình do Bill Bensley mệnh danh là "phù thủy kiến trúc" thiết kế. Kiến trúc sư người Mỹ xây dựng câu chuyện giả tưởng về một gia đình quý tộc Pháp sinh sống tại Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Câu chuyện này được thể hiện xuyên suốt từ kiến trúc, nội thất đến các vật dụng trang trí trong nhà hàng.

Nhà hàng La Maison 1888 nằm bên trong khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Mỗi phòng ăn được gắn với một thành viên trong gia đình, có cách bài trí và hệ thống vật dụng riêng. Accountant’s Room được xây dựng theo hình ảnh người con trai làm nghề kế toán, với những chiếc máy tính, hòm đựng tiền và vật dụng gợi nhắc công việc quản lý tài chính.

Traveler’s Room là không gian của người anh cả yêu thích du lịch, với các chi tiết như vali, máy ảnh và những đồng tiền đến từ nhiều quốc gia. Trong khi đó, Le Boudoir de Madame mang sắc đỏ, được thiết kế theo hình ảnh phòng riêng của cô em gái út.

Từ đường viền trần nhà, bàn ghế, sọt rác đến đồng phục nhân viên, nhiều chi tiết tại La Maison 1888 đều được thiết kế theo cùng một câu chuyện. Nhà hàng có 3 phòng ăn riêng trên tầng 2, bên cạnh không gian La Veranda ở tầng trệt và khu vực sân hiên hướng ra vịnh biển.

Năm 2021, La Maison 1888 được đưa vào danh sách 50 Best Discovery, hệ thống giới thiệu các điểm đến ẩm thực được lựa chọn bởi mạng lưới chuyên gia của World's 50 Best. Trước đó, nhà hàng từng lọt Top 10 nhà hàng tốt nhất thế giới do CNN bình chọn năm 2016 và được World Travel Awards vinh danh ở hạng mục nhà hàng fine dining hàng đầu thế giới.

﻿Nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam được điều hành bởi đầu bếp 3 sao Michelin

La Maison 1888 được phát triển theo mô hình nhà hàng fine dining, tập trung vào ẩm thực Pháp và thực đơn thay đổi theo mùa.

Trong giai đoạn đầu, nhà hàng hợp tác với đầu bếp 3 sao Michelin Pierre Gagnaire. Đây là một trong những dấu mốc giúp La Maison 1888 được biết đến trong giới ẩm thực quốc tế. Nhà hàng từng được giới thiệu là nhà hàng Pháp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hợp tác với đầu bếp 3 sao Michelin này.

Năm 2026, La Maison 1888 tiếp tục giữ 1 sao Michelin trong Michelin Guide Vietnam. Đây là năm thứ 3 liên tiếp nhà hàng được ghi nhận với 1 sao, sau các năm 2024 và 2025. Theo InterContinental Danang, La Maison 1888 hiện vẫn là nhà hàng duy nhất có sao Michelin tại miền Trung.﻿

Ngoài ẩm thực Pháp, La Maison 1888 còn được biết đến với hầm rượu vang. Hầm rượu của nhà hàng từng bổ sung nhiều dòng vang được giới sưu tầm quốc tế quan tâm, như Côte-Rôtie, La Coulée de Serrant, Meursault Coche-Dury và các dòng vang Henry Jayer.

Bộ sưu tập rượu vang của nhà hàng nhiều lần được Wine Spectator trao giải Best of Award of Excellence từ năm 2018.

Việc đầu tư riêng cho hầm rượu giúp La Maison 1888 có thêm một lớp trải nghiệm bên cạnh thực đơn và kiến trúc. Nhà hàng không chỉ phục vụ các món ăn theo phong cách fine dining mà còn xây dựng danh mục rượu vang đi kèm từng món trong thực đơn.

Nhà hàng từng được World Travel Awards vinh danh

La Maison 1888 từng được ghi nhận ở nhiều hạng mục khác nhau. Năm 2016, nhà hàng lọt Top 10 nhà hàng tốt nhất thế giới do CNN bình chọn. Năm 2017, World Travel Awards trao cho La Maison 1888 danh hiệu Nhà hàng fine dining hàng đầu thế giới.

Nhà hàng cũng từng được Architectural Digest đưa vào danh sách Top 10 nhà hàng đẹp nhất thế giới. Năm 2021, La Maison 1888 có tên trong 50 Best Discovery, hệ thống giới thiệu các điểm đến ẩm thực được lựa chọn bởi mạng lưới chuyên gia của World's 50 Best.

Từ năm 2018, hầm rượu của nhà hàng nhiều lần nhận giải Best of Award of Excellence của Wine Spectator. Đến năm 2026, La Maison 1888 tiếp tục giữ 1 sao Michelin trong Michelin Guide Vietnam.

Những dấu mốc này gắn với các phần khác nhau của nhà hàng: Bill Bensley chịu trách nhiệm về câu chuyện kiến trúc; các đầu bếp Michelin phát triển thực đơn; trong khi hầm rượu được đầu tư như một bộ phận riêng của trải nghiệm ẩm thực.