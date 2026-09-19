Giá rau xanh ở Hà Nội tăng vọt sau mưa lớn kéo dài

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng trồng rau tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bị ngập úng, dập nát, làm nguồn cung giảm, đẩy giá nhiều loại rau xanh tăng vọt.

Những ngày gần đây, thị trường rau xanh , củ quả tại Hà Nội ghi nhận giá tăng đáng kể. Tại một số chợ dân sinh như chợ Tứ Hiệp, chợ đường Láng, chợ đầu mối phía Nam, nhóm rau xanh tăng mạnh hơn các loại củ, quả.

Cá biệt, một số loại rau tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước khi mưa lớn kéo dài.

Rau xanh tăng vọt

Theo ghi nhận, rau muống hiện có giá khoảng 20.000 đồng/bó, tăng gấp đôi so với tuần trước. Rau ngót 15.000 đồng/bó, tăng khoảng 5.000 đồng/bó.

Đáng chú ý, rau cải tăng lên khoảng 30.000 đồng/kg, gấp 3 lần so với tuần trước. Bắp cải có giá khoảng 15.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg.

Các loại rau thơm, rau gia vị cũng tăng 1,5-2 lần. Hành lá được bán khoảng 30.000 đồng/kg, thì là khoảng 35.000 đồng/kg.

Giá một số loại củ, quả cũng tăng nhưng mức biến động thấp hơn rau xanh. Bí xanh, bí đỏ hiện có giá 25.000-27.000 đồng/kg; cà chua 25.000 đồng/kg; cà rốt 35.000-37.000 đồng/kg; khoai tây khoảng 45.000 đồng/kg và củ cải trắng gần 40.000 đồng/kg. Mức giá này cũng tăng gấp đôi so với thời điểm chưa diễn ra mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn kéo dài khiến giá rau xanh tại các chợ truyền thống tăng mạnh. (Ảnh: Phạm Duy)

Chị Trần Thị Hải, tiểu thương tại chợ đường Láng, cho biết mưa lớn kéo dài khiến nhiều vùng trồng rau bị ảnh hưởng sản lượng.

“Nhiều khu vực trồng rau bị ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch. Một số nhà vườn bị ngập úng khiến rau chưa kịp thu hoạch đã bị hư hỏng”, chị Hải nói.

Theo chị Hải, nguồn cung giảm trong khi chi phí vận chuyển tăng do một số khu vực ngập cục bộ. Giá xăng dầu tăng thời gian qua cũng khiến chi phí đưa rau từ vùng sản xuất đến các chợ tăng theo.

“Mưa ngập trên diện rộng, nhiều khu vực xung quanh Hà Nội đều bị ảnh hưởng nên nguồn rau xanh càng hạn chế. Vì thế giá rau đắt hơn là điều dễ hiểu”, chị Hải cho hay.

Giá rau có thể duy trì ở mức cao trong hơn một tháng?

Theo các tiểu thương, giá rau khó giảm ngay sau khi mưa kết thúc bởi người dân cần thời gian xử lý đất, gieo trồng và chờ lứa rau mới cho thu hoạch.

Chị Hải nhận định giá rau xanh có thể tiếp tục ở mức cao trong hơn một tháng tới. Khi các vùng trồng phục hồi, nguồn cung tăng trở lại, giá mới có thể hạ nhiệt.

“Phải chờ người dân trồng lứa rau mới, đến khi rau cho thu hoạch thì giá mới có thể giảm”, chị Hải nói.

Theo dự báo, giá các loại rau quả có thể tăng kéo dài trong hơn một tháng và chờ đến lứa rau mới. (Ảnh: Phạm Duy)

Giá rau tăng cũng tạo thêm áp lực cho các hộ kinh doanh hàng ăn. Chị Bùi Thị Hoa, tiểu thương kinh doanh hàng ăn tại chợ Giang Xá, xã Hoài Đức, cho biết chi phí mua nguyên liệu tăng đáng kể trong những ngày qua.

“Do trời mưa dài ngày nên giá rau khá đắt, một mớ rau hiện gần bằng một lạng thịt. Rau đắt nên tôi mua đến đâu dùng đến đó, không mua tích trữ vì khó bảo quản”, chị Hoa nói.

Theo chị Hoa, một lần đi chợ gần đây, chị mua khoảng 3-4 quả cà tím loại tròn cùng một ít lá lốt với giá khoảng 25.000 đồng, trong khi trước đây số hàng này chỉ khoảng 15.000 đồng.

Chi phí rau của gia đình chị hiện vào khoảng 100.000 đồng/ngày, trong khi trước đây chỉ khoảng 50.000-70.000 đồng.

Với hoạt động kinh doanh quán ăn, giá nguyên liệu tăng trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận. Khu vực chị Hoa kinh doanh có nhiều người thu nhập thấp, trong khi các món bún, phở chỉ được bán với giá khoảng 10.000-25.000 đồng/suất.

“Giá rau xanh tăng vọt càng bào mòn lợi nhuận của quán. Giá bán các món ăn khó tăng vì khách hàng chủ yếu là người có thu nhập thấp”, chị Hoa nói.

Tại nhiều chợ dân sinh, giá rau xanh tăng sau mưa kéo dài.

Ở phía sản xuất, nhiều diện tích rau bị ảnh hưởng sau mưa lớn. Người trồng phải chờ nước rút mới có thể xử lý đất và xuống giống trở lại.

Chị Nguyễn Thị Như, thành viên Hợp tác xã nông nghiệp Yên Mỹ, thuộc xã Nam Phù, cho biết nếu thời tiết chuyển sang nắng ráo, nước rút hoàn toàn, các hộ sẽ bắt đầu xới đất, cải tạo ruộng và trồng lại.

“Sẽ cần khoảng 1-2 ngày nắng ráo để nước rút hết. Sau đó, các thành viên hợp tác xã mới có thể xới đất và trồng lại”, chị Như cho biết.

Tuy nhiên, từ khi xuống giống đến lúc thu hoạch còn phụ thuộc vào từng loại rau và điều kiện thời tiết. Vì vậy, nguồn cung khó phục hồi ngay sau khi nước rút.

Theo chị Như, để hoạt động sản xuất trở lại bình thường và giá rau về mức như trước, người trồng có thể cần gần 2 tháng.

Trong thời gian chờ các vùng sản xuất phục hồi, nguồn cung rau xanh tại Hà Nội được dự báo tiếp tục chịu áp lực. Những loại rau có thời gian sinh trưởng ngắn nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi ngập úng như rau muống, rau cải, rau ngót và rau gia vị có thể tiếp tục biến động giá nếu thời tiết còn diễn biến bất lợi.